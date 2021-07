Luuk Maas piekt op EK met vijfde plaats: ‘Ik heb nog nooit zo lang moeten bijkomen’

In oktober 2020 liep Luuk Maas in Valencia zijn snelste tijd ooit op de 10.000 meter. Pas in maart van dit jaar kwam hij er achter dat deze 29,17 minuten goed was voor een optreden op het EK tot 23 jaar in de Estse hoofdstad Tallinn. Vooraf gaf hij aan dat een mooie klassering zijn doel was, ook al was het met een ‘kut tijd’. Het werd dus eeen mooie klassering en ook nog eens een hele goede eindtijd.

Maas koos er voor om niet te hard te starten. ,,Niemand was bezig met tijden, daar was het veel te warm voor. In het begin heb ik me halverwege het 24 lopers tellende veld opgehouden. Mijn coach Joshua Mols had me gewaarschuwd voor rommelige toestanden in de eerste ronden. Die waren er ook. Er werd veel ingehaald en dan moet je opletten. Na een tijdje kon ik stabiliseren in de staart van de 12 man grote kopgroep. Daarna zorgde ik er voor dat ik wel bij de eerste helft zou kunnen blijven als het veld zou scheuren. Dat lukte goed, maar was best pittig. Die kopgroep werd steeds verder uitgedund. Vanaf de laatste kilometers had ik door het vele dubbelen geen idee meer op welke plaats ik liep. Wel kon ik telkens nog lopers passeren. Waren dat concurrenten of mensen die nog een rondje moesten? Dat was voor mij niet te onderscheiden. Met een sterk eindschot greep ik op de laatste honderd meter nog een concurrent en dacht ik als zevende te zijn gefinisht.”