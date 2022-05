Luuk van Gestel zet profdroom uit zijn hoofd en richt zich vanaf nu vooral op criteriums: ‘Op een ontspannen manier’

Met de Omloop van de Biesbosch in Werkendam op 21 mei en het Regiokampioenschap bij de Ronde van Heeswijk op 22 mei kunnen de elite/beloften en amateurs in Brabant dit weekend volop koersen. Een van de wielrenners die reikhalzend naar dit bomvolle wielerweekend uitkijkt is Luuk van Gestel.

In Werkendam bij de Omloop van de Biesbosch rijden de renners een wedstrijd over een omloop van 9,6 kilometer. Een dag later in Heeswijk wordt eveneens gereden over een parcours door het buitengebied, waar de wind vrij spel heeft.

De 22-jarige Luuk van Gestel uit Moergestel kijkt vooral uit naar het Regiokampioenschap in Heeswijk van zondag. ,,Met zo’n 165 deelnemers wordt het belangrijk om zo snel mogelijk voorin te komen, want zo’n grote groep valt snel uit elkaar als het tempo omhoog gaat”, blikt Van Gestel vooruit. ,,Ik hoop op een plek bij de eerste vijf, want dan plaats ik mij direct voor het Nederlands kampioenschap voor beloften. Dat zou mooi meegenomen zijn.” Bekende namen op de deelnemerslijst in Heeswijk zijn onder andere Nederlands kampioen Jarno Gmelich Meijling, Jasper de Laat en de plaatselijk favorieten Stijn Hanegraaf en de broers Sjors en Tijn van Zandbeek.

Quote Dat was een mooie ervaring, maar ik ben er wel achter gekomen dat ik nooit prof word Luuk van Gestel (22)

Van Gestel, die vorig jaar Nederlands kampioen bij de studenten werd, reed de afgelopen drie seizoenen in de kleuren van Wielerploeg Groot Amsterdam (WPGA) vooral veel internationale etappekoersen. ,,Bij de junioren behoorde ik tot de top van Nederland en mocht ik regelmatig met de nationale selectie mee. Daarom heb ik daarna mijn studie op een laag pitje gezet en mezelf de kans gegeven om drie jaar lang mijn mogelijkheden als wielrenner te verkennen.”

Ontspannen

,,Dat was een mooie ervaring, maar ik ben er wel achter gekomen dat ik nooit prof word”, vervolgt Van Gestel. ,,Daarom heb ik ervoor gekozen om bij Tempo-Hoppenbrouwers te gaan fietsen. Zij rijden een meer lokaal programma. Daardoor kan ik meer focussen op mijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Bovendien kan ik nu meer criteriums rijden, wat ik graag doe. Verder merk ik dat ik meer ontspannen ben voor grotere wedstrijden. Afgelopen weekend werd ik bijvoorbeeld 20ste in de Omloop der Kempen, die meetelt voor de Topcompetitie. Dat is mij andere seizoenen niet gelukt.”

Zijn doelstellingen voor de komende maanden heeft de renner uit Moergestel helder voor ogen. ,,Ik wil zo kort mogelijk eindigen in het Kempenklassement (een regelmatigheidsklassement voor wielercriteriums in de Brabantse Kempen, red.) en wil goed voor de dag komen bij het NK voor Beloften op de VAM-berg in Drenthe. Die wedstrijd is voor beloften 135 kilometer en moet ik goed aankunnen. Verder wil ik met Tempo-Hoppenbrouwers zo goed mogelijk presteren in de klassiekers voor de Topcompetitie, maar wel op een ontspannen manier.”

Programma 21 mei: Omloop van de Biesbosch in Werkendam: 10.00 uur nieuwelingen, 11.30 uur sportklasse, amateurs/elite/beloften 13.00 uur, recreanten 15+ 15.25 uur Programma 22 mei: 54e Ronde van Heeswijk: 10.00 uur Retro-demo, 11.15 uur nieuwelingen, 12.30 uur masters (RK), 14.30 uur elite/beloften (RK)

Volledig scherm Wielrenner Luuk van Gestel uit Moergestel in actie. © Privéfoto