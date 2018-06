'Luyksgestel' strikt Marianne Vos en Anna van der Breggen

Korfbal­sters Be Quick azen op landstitel: 'Kopje erbij en er vol invliegen'

10 juni De korfbalsters van topklasser Be Quick spelen volgende week voor de tweede keer dit seizoen een finale om de nationale titel. Na de verloren zaalfinale is Spes in Roermond de tegenstander in de strijd om het NK Veldkorfbal.