Maak kennis met het Vughtse atletiektalent Viggo (18): ‘Ik denk niet: dit had ik nog veel beter kunnen doen’

Met wat voor gevoel kijk je terug op de NK?

,,Op de 400 meter horden kijk ik best positief terug. Het was pas mijn derde race ooit op dat onderdeel, dus daar kan ik echt tevreden mee zijn. Op de 400 meter is het aan de ene kant jammer dat ik net niet tweeduizendste sneller was. Ik gun het David Pronk (de winnaar, red.) ook en we hebben allebei de EK-limiet gehaald. Dus dat is mooi. Ik ben anderhalf jaar geblesseerd geweest en heb het afgelopen jaar vooral opgebouwd. Sinds twee weken train ik weer vier à vijf keer in de week. Na zo’n blessure is het lekker om met twee medailles naar huis te gaan. ”

Zo’n fotofinish, had je dat eerder meegemaakt?

,,Ja, een paar weken geleden hadden David en ik op de 100 meter ook een fotofinish. Toen was het wel een duidelijk verschil. Nu was het gat wel heel klein.”

Toch: ben je nu blij met twee keer zilver of ook kritisch dat het geen goud is geworden?

,,Natuurlijk is het jammer, maar ik denk niet: dit had ik nou echt heel veel beter kunnen doen... Mijn start ging niet helemaal soepel, maar voor de rest ging de race heel goed. David en ik hebben allebei top gelopen. De nummer drie ook. Veel renners in de finale hadden een pr. Ik liep bijna anderhalve seconde van mijn eigen record.”

De EK voor junioren zijn in augustus in Jeruzalem. Wat zijn je verwachtingen voor dat toernooi?

,,Ik moet nog kijken of de race op de 400 meter geen uitschieter was. Maar ik verwacht goed te lopen. Ik ben goed in vorm, dus heb positieve verwachtingen. Waarschijnlijk gaan we op de EK ook met een 4x4-estafetteteam lopen. Daar wordt nu over gesproken. We zijn met vier mannen die in de 47 seconden lopen. Ik heb er vertrouwen in dat we een sterk team kunnen maken.”

De EK is mooi vooruitzicht. Als we kijken naar de wat langere termijn, wat zijn je doelen dan?

,,Ik ben geslaagd voor het gymnasium en neem een tussenjaar. Aanvankelijk was het plan om te gaan werken. Maar na deze prestatie wil ik meer gaan trainen. Van daaruit wil ik kijken hoe we verder kunnen bouwen. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Vooral op de horden denk ik dat er echt iets te halen valt.”