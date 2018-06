Maartje Krekelaar (HCDB) opvallende afwezige bij Oranje

Een andere opvallende afwezige is Laura Nunnink van Oranje-Rood. De aanvalster van het Nederlands team kampt met een blessure. Het is nog onduidelijk of het WK in gevaar komt voor Nunnink. Ook haar ploeggenoot bij Oranje-Rood, Yibbi Jansen, is niet geselecteerd. De 18-jarige strafcornerspecialiste is door bondscoach Alyson Annan gepasseerd. Jansen moet weer aansluiten bij Jong Oranje. Zodoende zijn er geen speelsters van Oranje-Rood present in Breda.