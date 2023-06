Magnifieke Forthomme roept Tilburgse biljarters Cues&Darts een halt toe

Het beloofde een feestelijke avond te worden in het volgepakte Tilburgse biljartcentrum Cues&Darts. De gelijknamige drieanden-eredivisionist, als derde geëindigd in de competitie, stond in de eerste ronde van de play-offs tegenover nummer vier Zundert.

De twee keer dat ze elkaar in de competitie tegenkwamen, wonnen de Tilburgers. En die verschenen nu in hun sterkste opstelling, met de Fransman Pierre Soumagne, de Spanjaard Ruben Legazpi en de in Portugal woonachtige Colombiaan Robinson Morales. En ook nog ‘gewoon’ Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel.

Binnen drie beurten had Roland 22 caramboles gemaakt en was het pauze. Ruben stond nog op nul Huub Wilkowski

Volgens de Gestelaar was er geen vuiltje aan de lucht tot Roland Forthomme begon aan zijn partij tegen Legazpi. ,,Binnen drie beurten had Roland 22 caramboles gemaakt en was het pauze. Ruben stond nog op nul. Wat je dan zegt tegen elkaar in die pauze? Niet zoveel. Wat kun je zeggen? Hij heeft daarna nog gedaan wat hij kon, maar het werd een ruime nederlaag.”

En omdat beide teams twee partijen winnend afsloten, moest het aantal gemaakte caramboles bepalen wie er door mocht naar de tweede ronde van de play-offs. ,,Dan is zo'n inmaakpartij natuurlijk catastrofaal”, aldus Wilksowski. ,,Roland was de enige van Zundert die tot zoiets in staat is en dat doet hij één keer in de twintig, vijfentwintig partijen. En dan nu dus net op het moment surpreme... Klasse van hem, balen voor ons.”

Abrupt

Het seizoen kwam voor Cues&Darts dus abrupt ten einde. ,,We hadden ons er meer van voorgesteld. Hoe ver we hadden kunnen komen? Heel ver”, beweert Wilkowski. Of zijn team ook het ongenaakbaar geachte SIS uit Uden aan had gekund? ,,Op een goede dag zeker. Ik had het wel willen zien, maar zo ver komt het dus niet meer helaas.” STB Zundert gaat op 11 juni met Dekker Keukens uit Zundert uitmaken wie van beide SIS mag uitdagen in de best-of-three-finale.

Glen Hofman

De vroegtijdige uitschakeling van Cues&Darts geeft de aspiraties van de Tilburgse formatie geen knauw. ,,Volgend seizoen komt Glenn Hofman bij ons spelen, hij is de beste Nederlandse speler dit seizoen in de competitie. Daar worden we alleen maar beter van”, blikt Wilkowski vooruit. ,,We moeten weer gaan puzzelen om te zorgen dat iedereen voldoende partijen speelt om speelgerechtigd te zijn in de play-offs, maar ook lokale jongens als Jack van Peer en Volkan Cetin gaan veel aan de tafel verschijnen.”

Cues&Darts/Extreme - STB Zundert 4-4. Zundert op basis van gemaakte caramboles naar volgende ronde. Legazpi - Forthomme 11-40 (11 beurten), Morales - Frings 40-26 (21), Soumagne - Forton 40-24 (26), Wilkowski - Van Etten 26-40 (33).