Mai Toriyama, de mug van Were Di die zich moeilijk laat vangen, zet al haar troeven op Parijs

Vorige zomer kreeg Were Di versterking van spits Mai Toriyama, een Japanse hockeyinternational die onder meer tijdens de Spelen in haar eigen land in actie kwam. Ze groeide in Tilburg uit tot een publiekslieveling. Met ‘Parijs’ in het vizier rijst de vraag of de Japanse óók komend seizoen het Were Di-shirt zal dragen. Dat de club onverwacht is gedegradeerd naar de overgangsklasse heeft mogelijk invloed op haar keuze.

Konnichiwa! Ze is dan wel in een vreemd land met totaal andere gewoonten en gebruiken, haar achtergrond schuift ze niet gauw onder stoelen of banken. Tegelijkertijd is ze sociaal, leergierig en heeft ze een open houding naar alles wat nieuw is. „Tweemaal per week volg ik Engelse lessen. Dat doe ik online. Ik heb al veel Engelse woorden geleerd”, vertelt Toriyama (28) in redelijk goed verstaanbaar Engels.

Het afgelopen jaar heeft ze eveneens wat Nederlandse woordjes eigen gemaakt. Hallo, hoe gaat het? Ik ben Mai en ik kom uit Japan. Ze weet inmiddels ook hoe andijviestamp en boerenkool met worst smaakt. De typisch Hollandse kost heeft ze namelijk al eens voorgeschoteld gekregen tijdens haar verblijf in het huis van Gérard Opstelten, een clubman in hart en nieren die onlangs afscheid nam als teammanager van dames-1. Omgekeerd liet ze haar gastgezin genieten van zelfbereide sushi en sashimi.

Begroetingsritueel

Een andere karaktertrek van Toriyama is dat ze grote behoefte heeft zichzelf als hockeyster te verbeteren. Los van de teamtrainingen is het voor haar vrij normaal ’s ochtends op een doordeweekse dag in haar uppie te trainen. Dat is ook nu het geval. Rond de klok van tien betreedt ze het complex aan de IJsclubweg, dat er grotendeels verlaten bij ligt. Het clubpaviljoen is in principe dicht, aan de achterkant is toch een deur open. Na een beleefd begroetingsritueel met horecamanager Ruud Graumans kleedt ze zich snel om.

Ik word wel eens vergeleken met een mug die je moeilijk kunt vangen Mai Toriyama (28), hockeyster Were Di

Tien minuten later loopt ze naar het hoofdveld, met in haar handen een krat die tot de rand toe is gevuld met hockeyballen. Vervolgens tilt ze een loodzware balk het veld op. De balk blijkt een ideaal attribuut om het combinatiespel met haar teamgenoten te simuleren. Soms is er een speciaal ‘spitsenoverleg’ met haar collega’s Aafke Schrievers en Nina Copal, maar dit alternatief werkt dus ook. „Door heel veel te oefenen, wordt je techniek vanzelf beter. Daar moet ik het vooral van hebben, samen met mijn snelheid en beweeglijkheid. Ik word wel eens vergeleken met een mug die je moeilijk kunt vangen. Dat vind ik - mede gekeken naar mijn lengte van 1.57 meter - best een aardige vergelijking.”

Toriyama kwam op tienjarige leeftijd in haar geboorteplaats Imari in aanraking met hockey. Op haar achttiende ging ze pedagogiek studeren aan de universiteit van Gifu, waarbij ze uitkwam voor het plaatselijke hockeyteam. Na vier jaar verhuisde ze naar de tempelstad Nara waar ze ging spelen voor Nanto Bank Shooting Stars. „Ik was bankemployé en hockeyprof tegelijk. Officieel ben ik nog steeds lid van de club.”

Ervaring op doen in het buitenland

Tot nu toe heeft ze 39 caps op haar naam staan. Met inbegrip van vijf interlands tijdens de Spelen in Tokio. „We verloren alles, vier keer met slechts één doelpunt verschil. Net als ik zijn ook andere speelsters daarna naar het buitenland vertrokken om ervaring op te doen. Hopelijk gaan we volgend jaar in Parijs wél meedoen om de medailles. Binnenkort beslis ik waar ik tijdens de aanloop naar het toernooi ga hockeyen. Een verlenging van mijn verblijf in Tilburg behoort nog altijd tot de mogelijkheden.”

