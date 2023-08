Maikel van der Vleuten heeft er weer een olympiade paard bij: ‘Vooral blijk van waardering’

De Nederlandse paardensport floreert mede dankzij de injectie van de stichting Nederlands Olympiade Paard. De nieuwste telg in de N.O.P.-familie is O’Bailey v/h Brouwershof waarmee Maikel van der Vleuten deze week meedoet aan het EK in Milaan.

De Nederlandse hippische sport bereikte onlangs de mijlpaal van het 50ste N.O.P.-paard. Hernandez TN van Kars Bonhof staat officieel te boek als de vijftigste, tegelijk kreeg ook O’Bailey v/h Brouwershof van Maikel van der Vleuten de speciale status van de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Bonhof meldde zich af voor het EK, Van der Vleuten is er deze week wel bij in Milaan met zijn kersverse N.O.P.-hengst. ,,Ik zie het vooral als een waardering. Dit motiveert zeker en het wordt iets makkelijker om het paard te behouden richting de Olympische Spelen van volgend jaar.”

Doorstart in 2013

En dat is nu precies de bedoeling van de donatie van de stichting N.O.P.. Met steun van sportkoepel NOC*NSF maakte die in 2013 een doorstart om Nederlandse successen in de paardensport mede mogelijk te maken. Aanleiding was de verkoop van een aantal toppaarden naar het buitenland vlak voor de Spelen van 2012. ,,Roeiers kunnen niet zonder goede boten, bobsleeërs zijn gebaat bij de modernste bobs. Daar investeren we als NOC*NSF in, dus dan is het logisch dat we ook bijdragen aan het faciliteren van dit initiatief”, verklaarde toenmalig technisch-directeur Maurits Hendriks.

Als hij morgen een blessure krijgt, is het toch even slikken. Het gaat om hele bedragen Maikel van der Vleuten (35)

Het achtervoegsel N.O.P. betekent dat de eigenaar akkoord gaat dat het paard voor een afgesproken periode behouden blijft voor de Nederlandse sport en niet verkocht wordt. Daar staat een financiële vergoeding tegenover. ,,De ene eigenaar houdt het geld voor zichzelf, de andere geeft daarvan een deel aan de ruiter, omdat die het werk gedaan heeft”, legt Van der Vleuten uit. Hij laat in het midden wat voor hem van toepassing is. ,,Mijn ouders handelen dat af. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met de sport. Sportief gezien wil je zo’n paard met alle plezier aanhouden. Dat proberen we ook, maar is niet altijd gemakkelijk. Als hij morgen een blessure krijgt, is het toch even slikken. Het gaat om hele bedragen.”

Gek van O’Bailey

Hoe komt een paard in aanmerking voor een N.O.P.-status met bijbehorende vergoeding? De bondscoach doet een voordracht. In het springen is dat Jos Lansink. ,,Hij ziet de paarden vaak aan het werk in de landenwedstrijden. Jos is best gek van O’Bailey en heeft een balletje opgegooid bij de stichting. Die heeft ons vervolgens benaderd”, vertelt Van der Vleuten vanuit Milaan.

Volledig scherm De Nederlandse titel in Deurne was een van de hoogtepunten dit seizoen voor de combinatie Maikel van der Vleuten en O’Bailey vh Brouwershof. © Kees Martens/DCI Media

De 9-jarige hengst vestigde dit seizoen de aandacht op zich met de Nederlandse titel in Deurne en optredens met TeamNL in Rome en Rotterdam. ,,Dan komt zo’n paard toch in beeld. Volgend jaar is-ie tien, de juiste leeftijd voor de Olympische Spelen. Het is daarom een interessant paard voor heel veel mensen. Er is veel vraag naar geweest de laatste tijd, moet ik eerlijk toegeven. Mijn vader heeft veel telefoontjes gehad. Super dat ik nog even door kan rijden met O’Bailey. We hoeven geen andere dingen te doen nu er N.O.P. achter zijn naam staat, gewoon deze lijn doorzetten.”

Tweede N.O.P.-troef

Met Beauville Z, op de Spelen in Tokio goed voor brons, heeft Van der Vleuten nog een N.O.P.-troef met het oog op Parijs. De gepensioneerde Verdi TN, met wie de Somerenaar olympisch teamzilver won in 2012, behoorde tot de eerste lichting NOP-paarden nieuwe stijl. De teller staat nu dus op 51, verdeeld over de olympische disciplines springen (20), dressuur (11), eventing (10) en para-dressuur (10).

Veel Brabantse N.O.P.-paarden Opvallend veel ruiters uit Brabant hebben of hadden een N.O.P.-paard onder het zadel. In het springen gaat het om Harrie Smolders (Emerald, Dolinn, Don en Monaco), Leopold van Asten (Zidane) en Maikel van der Vleuten (Verdi TN, Beauville Z en O’Bailey v/h Brouwershof). Eventingruiter Tim Lips had twee NOP-troeven (Bayro en Keyflow). Hermès van amazone Dinja van Liere uit Uden is de Nederlandse dressuurhoop voor Parijs 2024. Avanti van Anne Meulendijks had ook enige tijd de N.O.P.-status. In de para-dressuur berijden Sanne Voets (nu Demantur RS2, voorheen Vedet) en Demi Haerkens (Daula) een N.O.P.-viervoeter. Volledig scherm Monaco is al het vierde N.O.P.-springpaard in de succesvolle carrière van Harrie Smolders. © Pix4Profs / Jules van Iperen

