Mannen HC Den Bosch maken te veel fouten en verliezen van HGC

Verboom zag dat Laz Omrani van zijn ploeg de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Die werd niet benut. Terwijl een paar minuten later aan de andere kant de 1-0 viel. Kenta Tanaka bracht HGC op voorsprong. Dat de Bosschenaren op achterstand kwamen, hadden de bezoekers aan zichzelf te danken. ,,Je mag fouten maken, maar de fouten die we vandaag maakten waren te veel en onnodig”, zei een balende Verboom. ,,Bij de 1-0 deden we het zelf heel slecht en daarna maken we nog een aantal individuele fouten.” Daardoor was de stand bij rust 3-0.

In de tweede helft zag de coach een aantal van zijn spelers de rug rechten, maar een positief resultaat kwam niet meer in de buurt. ,,Het was uiteindelijk niet goed genoeg. Het middenveld was onvoldoende. Je zag de vermoeidheid bij een aantal spelers. Onze selectie is niet heel groot en sommige jongens hebben in dit dubbelweekend veel moeten spelen.”