Mannen HC Den Bosch met lege handen na weer een spektakelstuk: ‘We gaven het momentum weg’

Simon van der Loo ging zondag met een goed gevoel naar Pinoké toe. HC Den Bosch kan namelijk leunen op goede statistieken uit bij de nummer 2 van het afgelopen seizoen, weet de Bossche assistent-trainer. In maart werd een punt gepakt (3-3) in een wedstrijd die Den Bosch eigenlijk had moeten winnen, het jaar ervoor kon er wel gejuicht worden (2-3).

Zondag stond Den Bosch na weer zo’n spektakelstuk met lege handen. En dat was volgens Van der Loo niet nodig geweest. Twee keer kwamen de Bossche hockeyers terug van een achterstand. Nadat het van 2-0 (twee strafcorners van Alexander Hendrickx) 2-2 werd (goals van Koen Bijen en Paul-Philpp Kaufmann) zat Den Bosch ‘weer vol in de wedstrijd’, maar deed het daar vervolgens te weinig mee. ,,We gaven eigenlijk het momentum weg”, zegt Van der Loo. ,,Dat was het moment geweest om door te drukken, maar door twee groene kaarten stonden we in die periode juist tegen te houden.”

Na de 3-2 van Florent van Aubel trok Max Kreft met een intikker na een strafcorner de stand weer gelijk, maar vier minuten voor tijd was het andermaal Hendrickx die met een strafcorner scoorde. Dit keer links van het midden. ,,Een corner die je op een goede dag gewoon pakt”, analyseert Van der Loo, die meent dat Den Bosch een punt heeft laten liggen. ,,We spelen meteen tegen de nummers 1 en 2 van vorig seizoen en in beide wedstrijden doen we heel veel dingen goed. Vorige week pakten we een punt tegen Bloemendaal, eigenlijk hadden we daar nu ook recht op. Maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar, dat je ook een beetje geluk moet hebben”, zegt Van der Loo.

Coach Marc Lammers ontbrak zondag bij Den Bosch. De reden: hij staat ook aan het roer bij het solar raceteam van de TUDelft dat in Zuid-Afrika meedoet aan de Sasol Solar Challenge. Lammers mist daardoor ook de wedstrijd van aanstaande donderdag, tegen Oranje-Rood. ,,We wisten vooraf dat Marc er deze week niet zou zijn omdat hij met het solarteam meeging”, zegt Van der Loo. ,,Dat is geen probleem ook. De jongens zijn zelfstandig genoeg en de plannen zijn duidelijk. Ze weten straks echt wel wat ze moeten doen tegen Oranje-Rood.”

Scoreverloop: 1-0 Hendrickx (sc), 2-0 Hendrikx (sc), 2-1 Bijen, 2-2 Kaufmann (sc), 3-2 Van Aubel, 3-3 Kreft (sc), 4-3 Hendrickx (sc).