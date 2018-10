Mannen van HC Den Bosch brengen te weinig tegen Bloemendaal en verliezen dik

Na een gelijkopgaand eerste kwart bracht Den Bosch in het restant van de wedstrijd te weinig. Bloemendaal nam al snel de regie in handen en dat resulteerde in het tweede kwart in twee snelle tegengoals van Florian Fuchs en Yannick van der Drift. Den Bosch deed daarna nog wel wat terug via Arjen Lodewijks, maar dat bracht niet de gewenste boost om er na rust voor te gaan.