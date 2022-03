Mannen van hockeyclub Den Bosch vergeten te winnen ‘Er gaat veel goed, maar het gaat om de details’

hockeyDe punten zijn duur na de winterstop voor de hockeymannen van Den Bosch. Na de nederlaag tegen HGC en het verdienstelijke gelijke spel vorige week in Amstelveen tegen Pinoké, werd er zondag thuis in Den Bosch tegen Rotterdam na een 2 - 2 eindstand weer een schamel puntje toegevoegd aan het totaal van nu 17 punten.

De Bossche hockeyers deden zich dit weekend met het gelijke spel eigenlijk tekort. De ploeg van coach Eric Verboom had een groot deel van het duel om plaats 8 en 9 in de hoofdklasse het beste van het spel, maar moest mede door een groene kaart in de slotfase van het duel nog oppassen voor een nederlaag.

Aan het begin van het tweede kwart opende Jaïr van der Horst de score. In hetzelfde kwart maakte Tristan Algere de gelijkmaker uit een strafcorner (1 - 1). Den Bosch kwam in het derde deel weer op voorsprong door opnieuw een doelpunt van Van der Horst, maar de ervaren Jeroen Hertzberger van Rotterdam maakte tien minuten voor tijd uit een bekeken strafcorner de 2 tegen 2.

,,Twee keer scoren en dan toch gelijkspelen. Dat voelt superzuur”, zegt aanvaller Jaïr van der Horst na afloop. ,,We hadden vrijwel de hele wedstrijd het betere van het spel. We spelen gelijk omdat we zowel voor- als achterin niet scherp genoeg waren in de eindfase. Ik denk dat we twee, misschien wel drie goals meer hadden kunnen en misschien wel moeten maken. Bovendien kregen we de corners vandaag veel te makkelijk tegen”, vindt de hockeyer die aan zijn eerste seizoen bij HC Den Bosch bezig is.

HC Rotterdam mocht zondagmiddag zeven keer aanleggen voor een strafcorner. De mannen van Den Bosch kregen er vier, maar gingen daar steeds te slordig mee om.

Volledig scherm Fabian Unterkircher van HC Den Bosch staat op het punt de bal in de cirkel in te brengen tegen de mannen van Rotterdam. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

,,Hockey draait om details en dat zijn de corners”, aldus coach Eric Verboom na afloop. ,,We krijgen een corner, maar dan wordt de bal niet goed genoeg aangegeven. ,,We geven de corners ook te gemakkelijk weg. Ik vond ons op het veld vaak goed spelen en combineren, maar vlak voor de goal van de tegenstander maken we net een verkeerde beslissing. Kortom we hebben onszelf te weinig beloond. We hadden moeten winnen, maar hadden levert nou eenmaal geen punten op.”

Den Bosch kwam een puntje dichter bij plaats zeven omdat HCKZ verloor van HGC. De Bossche ploeg blijft achtste op de ranglijst. De play-offs en play-outs zijn niet echt meer in beeld. Verboom: ,,We willen als jong team met twaalf nieuwe spelers blijven presteren en ons doorontwikkelen. Ik zie dat ons veldspel steeds weer wat vooruit gaat. Die progressie hadden we moeten belonen met drie punten. Dat doen we helaas niet.”

Scoreverloop: 20. Jaïr van der Horst 1 - 0, 29. Tristan Algera 1 - 1 (sc) , 50. Jaïr van der Horst 2 - 1, 60. Jeroen Hertzberger 2 - 2 (sc)

Volledig scherm Imre Vos van HC Den Bosch heerst over de bal tegen de mannen van Rotterdam. © Pix4Profs / Casper van Aggelen