Marathontopper helpt slechtziende Zevenbergse aan nationale titel: ‘Je moet echt overal op letten’

Hij is een van de beste marathonlopers van Nederland en streed onder meer met Bjorn Koreman om een ticket voor de Spelen van 2021, maar afgelopen weekend was hij voor even een ‘simpele haas’. Marathontopper Michel Butter hielp daarmee de slechtziende Johanny Gelens uit Zevenbergen, aan wie hij met een elastiek vastzat, aan een Nederlandse titel.

Tijdens de nachtelijke race van de Zevenheuvelenloop in de nacht van zaterdag op zondag ging Michel Butter voor een toptijd. Maar veel meer voldoening haalde marathonloper uit Castricum uit de wedstrijd een dag later. Samen met Johanny Gelens uit Zevenbergen deed hij mee aan het NK Running Blind. Slechtziende of blinde hardlopers worden gekoppeld aan een buddy. Samen jagen zij op een zo'n snel mogelijke tijd.

Maar hoe komt zo'n bekende marathonloper ineens als haas bij het NK Running Blind terecht? ,,Als ambassadeur van het NN Running Team ben ik gevraagd om promotie te maken voor Running Blind. Meer specifiek voor het door ons gesponsorde NK. Dat leek me wel leuk", legt Butter een dag na de wedstrijd uit.

Met blinddoek gelopen

Butter spreekt ook bijzonder veel waardering uit voor de andere lopers. ,,In het verleden had ik al eens meegewerkt aan een clinic en liep daar zelf geblindeerd samen met een buddy. Dat maakte al veel indruk. Nog meer indruk maakten de deelnemers die niet alleen blind waren, maar ook nog doof. Geweldig om te zien hoe ook zij konden genieten van mijn sport. Voor dit evenement ben ik gekoppeld aan de eerste winnaar van het NK Running Blind. Dat is Johanny. Zij was in 2019 namelijk ook alle mannen te snel af.”

Het is niet zo simpel om ineens naast iemand te lopen die je ook moet begeleiden. Je moet veel in de gaten houden voor de ander en dan kun je zelf wel eens tegen iets aanlopen, een tak bijvoorbeeld. ,,Bij de opnames van een promotiefilm moest ik samen met Johanny uit het bos komen rennen. Daar stond een hekje. Heel nauwkeurig leidde ik haar erlangs, maar miste daardoor een overhangende tak. Dat scherpte bij mij het besef dat je echt overal op moet letten tijdens het samenlopen aan dat elastiek.”

Volledig scherm Johanny Gelens en Michel Butter tijdens Zevenheuvelenloop. © Pro Shots / Erich Snijder

Na trainingen samen en nog wat afstemming over het tempo stond het tweetal aan de start in het bomvolle Nijmegen. ,,Dat was best spannend. Normaal loop ik wedstrijden op drie minuten per kilometer. Met Johanny was afgesproken rond de 4.45 te starten. Overigens een zeer rap gemiddelde voor een loopster met een visuele beperking.”

Oortjes

Tijdens de race waren ook andere deelnemers een ‘obstakel'. ,,Onderweg zorgde ik voor vrije doorgang. Meestal kon ik dat verbaal regelen. Behalve als mensen oortjes inhadden, dan moest ik ze even op de schouder tikken.”

Quote Michel was geweldig. Onderweg was ik wat angstig voor het gekozen tempo in relatie tot die zware heuvels. Dat bleek allemaal in mijn hoofd te zitten Johanny Gelens

Het hinderde het duo niet echt. Zo bleek wel aan de streep: ,,Johanny liep geweldig. Haar record stond tot deze wedstrijd op 1.12,58 uur. Samen trokken we de heuvels over en na de streep kwam de ontlading. Ik vertelde haar onze eindtijd en zag haar reactie na het horen van 1 uur 10 minuten en 12 seconden.”

Butter hoopt dat zijn inzet als haas anderen inspireert om zich ook in te zetten voor Running Blind. ,,Het was geweldig om te doen, vooral om Running Blind te kunnen promoten. Wellicht nemen andere toppers het elastiek van me over.”

Bodyscan

Johanny Gelens geniet een dag of wat na haar prestatie nog steeds met grote glimlach na van de race én de toptijd. ,,Michel was geweldig. Onderweg was ik wat angstig voor het gekozen tempo in relatie tot die zware heuvels. Dat bleek allemaal in mijn hoofd te zitten. Onderweg heb ik tijdens de race een bodyscan gedaan. Ik vroeg me zelf af of ik last had van mijn voeten, knieën, heupen, ademhaling et cetera. Dat bleek allemaal dik in orde, zodat ik de gedachte uit mijn hoofd kon verjagen.”

Haar nieuwe toptijd dankt ze ook aan de pittige viaducttrainingen die ze in de voorbereiding heeft gedaan. ,,Samen met mijn vaste buddy Leon Mahieu (van AV Sprint, red.) heb ik daar keihard gewerkt. Niet alleen op kracht, maar dankzij zijn tips ook aan heuveltechniek. Het heeft gewerkt.”