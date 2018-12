Marianne Vos gaat na winst op Zolder voor eindzege wereldbeker: ‘Ik heb de cross te pakken’

In een pakkend gevecht met Lucinda Brand, Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado heeft Marianne Vos de wereldbekerveldrit van Heusden-Zolder naar zich toe getrokken. Een felle aanval in de slotronde was voldoende om haar drie medekoploopsters op de knieën te krijgen. Door de winst op het racecircuit heeft Vos een riant uitzicht gekregen op de eindoverwinning van de wereldbeker.

,,Vooraf was het winnen van de wereldbeker niet een een doel, maar nu ik er hier zo goed voorsta, ga ik hem zeker proberen te op te halen in de laatste twee wedstrijden", zegt Vos over de crossen in e Pont-Chateau (20 januari) en Hoogerheide (27 januari).

Samen met het NK en het WK zijn de die twee world cup manches de enige crossen die Vos deze winter nog gaat rijden. ,,Ik ga nu op trainingskamp op Gran Canaria", zegt de Brabantse over haar plannen voor de komende weken. Het past in haar planning om de goede balans te houden tussen het rijden op de weg en in het veld. ,,Op zich is het fijn om in deze vorm naar Gran Canaria te gaan, maar aan de andere kant zou het nu lekker geweest zijn om door te gaan met crossen. Met deze vorm en dit gevoel heb ik in ieder geval de ‘cross’ nu wel te pakken. Nu nog even een goede trainingsprikkel en dan ben ik klaar voor januari.”

Op en rond het circuit van Zolder kwam Vos maar één keer in de problemen. Dat was toen ze iets meer dan twee ronden voor het einde moest afstappen omdat de ketting van het tandwiel was gevallen. Ze kreeg hem er snel weer terug op. ,,Dat was mijn geluk. Toen bleek dat hij er ook weer goed op lag en ik de anderen weer voor me zag rijden, wist ik dat de overwinning er nog inzat. Had ik dit probleem gekregen in de laatste ronde, dan was ik zeker verloren geweest.”