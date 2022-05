Marianne Vos gehuldigd in eigen gemeente: ‘Ruimte genoeg voor nog een paar wereldtitels’

Het was een mooie traditie in de voormalige gemeente Aalburg om iedere wereldtitel van Marianne Vos te belonen met een speciaal bankje in één van de kerndorpen. Bij regenboogtrui nummer zeven had ieder dorp echter zijn tastbare herinnering aan haar heldendaden, maar was de honger van La Vos nog lang niet gestild.

Gelukkig bood de gemeentelijke herindeling van 2019 uitkomst. Het nieuw gevormde Altena telt liefst 21 kerkdorpen. En dus kon burgemeester Egbert Lichtenberg zaterdag in Wijk en Aalburg uitpakken bij de viering van de dertiende wereldtitel, drie maanden geleden behaald op het WK veldrijden in Amerika. Binnenkort wordt Andel verrijkt met een tafel waaraan toerfietsen of dorpsbewoners even kunnen bijkletsen.

Wat Vos daar zou vertellen over haar voorjaar? ,,Dat het niet helemaal top was. Een beetje gekwakkel was. Verkoudheidje opgelopen en afgesloten met corona. Niet ideaal. Helaas is dat ook sport.” Volgens haar kun je dan gelukkig nog wel altijd terugkijken op een winter waarin er wel wat te vieren viel. ,,Niets is vanzelfsprekend in de sport. Alles moet kloppen. In het veldrijden viel die puzzel wel in elkaar.”

Nu het voorjaar erop zit wil Vos zich in alle rust gaan voorbereiden op de Tour. ,,Als er één ding is dat ik heb geleerd, is dat meer niet altijd beter is. Je kunt beter gaan voor kwaliteit”, zegt de bijna 35-jarige Brabantse over haar plan van aanpak.

Servais Knaven

In Etten-Leur had Servais Knaven de dag erop even helemaal geen tijd voor de toertocht (Classic) die zijn naam draagt. Hij moest zijn twee dochters Britt en Senne bijstaan op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere. ,,Het is lastig, maar dat gaat dan toch voor.”

De ploegleider van Ineos kijkt terug op een voorjaar dat hij geëmotioneerd afsloot in Parijs-Roubaix met een zege van Dylan van Baarle. Of winst meer los maakt als ploegleider dan zijn eigen winst 2001 is dan de vraag. ,,Het is anders”, zegt Knaven. ,,Als renner heb je na 250 kilometer koers niet het besef van wat je aan doen bent. In de auto heb je dat wel. Bij mij kwam die emotie toen we de groep met Wout van Aert voorbij reden. Dan denk je, ‘shit’ hij gaat hem winnen. Vanaf dat moment kon ik de emoties niet meer tegenhouden.”

Vertrouwen

Het was de bekroning van een voorjaar waarin voor Knaven na jaren van bouwen aan een klassiekerploeg eindelijk alles op zijn plaats viel. ,,Dit voorjaar was er het vertrouwen dat we het vol konden houden om de koers hard te maken. Vorig jaar leverde dat met Gianni Moscon al bijna winst op.”

Daarmee was volgens hem toen ook al het antwoord gevonden op de nieuwe aanvallende stijl van koersen die een renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert het peloton hebben binnengebracht. ,,We moesten een manier vinden om van die mannen af te komen voor ze zelf al weg zijn.”

Zondag wachtte er buiten de World Tour een minstens zo mooie zege. Dochter Britt Knaven won de Belgische tijdrittitel bij de beloften.

Winnaar

Marianne Vos voelde zich de dag ervoor ook al een beetje winnaar. ,,Het is leuk dat dit evenement mijn naam draagt, maar het mooier om te zien dat anderen er van genieten.” Dat waren rond Wijk en Aalburg opvallend veel vrouwen.

,,Zeker de helft van de deelnemers schat ik. En dat is een goed teken”, zegt de kampioene, voor wie het op de fiets krijgen van vrouwen de afgelopen jaren net zo’n uitdaging is geweest als het blijven winnen van grote koersen.

De burgemeester houdt haar alvast niet tegen: ‘Er is weer ruimte genoeg voor nog een paar wereldtitels’.

Volledig scherm Marianne Vos is zaterdag gehuldigd door de gemeente Altena voor het behalen van het wereldkampioenschap veldrijden. © MaRicMedia/Jurgen Versteeg