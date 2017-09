Marianne Vos werkt 'goede training' af met 35 aanhangers in haar wiel

'Hij was de eerste', zo wijst de Belg Chris Laus op de Fransman Victor Peliks, die zich op parkeerterrein van De Koppelpaarden in Dussen klaar maakt voor een trainingstocht in het wiel van Europees kampioene Marianne Vos.

In het kader van La Ride, een initiatief van fietsenbouwer Ridley om meer vrouwen op de racefiets te krijgen, kon iedereen zaterdagmorgen in het wiel kruipen van Vos. Opmerkelijk genoeg waren de mannen ver in de meerderheid. Zo'n dertig tegenover vijf vrouwen. ,,Vrouwen zijn toch al gauw bang dat het te hard gaat. Zeker wanneer het woordje 'trainingstocht' in het verhaal voorkomt", weet dé ambassadrice van het vrouwenwielrennen uit ervaring.

De mannen laten zich wat dat betreft minder gemakkelijk afschrikken. ,,Ik wilde haar echt een keer persoonlijk ontmoeten", zo verklaart Peliks zijn komst naar het voor hem verre Nederland. ,,Ik ben vanochtend om drie uur vertrokken om hier toch vooral maar niet te laat te zijn", zegt de man die aan de Opaalkust woont in de buurt van Boulogne sur Mer. Rond zeven uur was hij al in Dussen. ,,Heb toch nog een paar uurtjes kunnen slapen in de auto."

Wielerliefhebber

Laus is als wielerliefhebber en toerfietser eigenlijk alleen maar fan van het vrouwenwielrennen. ,,En van Marianne Vos in het bijzonder. Er is geen groter voorbeeld voor de jeugd dan zij. Wat een geweldige vrouw", zo betuigt de Belgische Limburger zijn liefde voor Brabantse Marianneke. ,,Ik ben enkele weken ook naar haar receptie geweest vanwege het behalen van de Europese titel."

Er waren ook vrouwen, die het wel aandurfden om 100 kilometer mee te fietsen. ,,Voor mij is dit dé kans om samen met mijn levende legende te rijden", zegt Kaat Debusscher, die vanuit Gent een doos heerlijke Belgische koekjes heeft meegenomen voor Vos. Debusscher heeft thuis meer fietsen dan 'gewone schoenen' staan. ,,Voor elke gelegenheid een fiets", zo grapt ze. Zo heeft ze er ook een om dagelijks mee op en neer te rijden naar haar werk in Antwerpen. ,,Dat is per dag dus zo'n 120 kilometer." Tegen de trainingstocht van Vos ziet je dan ook niet op. ,,Eitje."

Monique van de Sande uit Loon op Zand staat wat onzekerder aan de start. ,,Ik hoop dat ik het tempo bij kan houden", laat ze weten. Marianne Vos legt dat er 101 kilometer gereden gaat worden op een daar uitgezet parcours, waarvan alleen zij weet hoe die precies loopt. ,,Iedereen moet mij dus volgen", grapt ze. ,,Er hangen geen pijlen." De oud-wereldkampioene vertelt het aanzwellende groepje volgers dat ze mikt op een gemiddelde van zo'n dertig kilometer per uur. ,,Voor mij is dat een goede rustige duurtraining."

Monique van de Sande hoort het enigszins gerustgesteld aan. ,,Al is dertig per uur wel aanpoten voor mij." Waarom ze zich dan toch is gekomen. ,,Voor Marianne. Ik ben helemaal fan van haar. Marianne is een supervrouw. Ze is mijn grote voorbeeld. Niet zozeer om wat ze presteert, maar vooral om wie ze is."

Het wiel van de heilige Marianne

Even krijg je het gevoel dat in vanuit Dussen een bedevaart gaat vertrekken in het wiel van de heilige Marianne. Het 'grote voorbeeld' zelf reageert een tikkeltje verlegen op alle loftuitingen. Tegen tien uur neemt ze daarom gedecideerd het woord om uit te leggen waar iedereen 'toch vooral' op moeten letten tijdens de trainingstocht. ,,Ik moet er niet aan denken dat Marianne het WK mist door een foutje van mij", fluistert Kaat Debusscher.