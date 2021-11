Marieke Brouwers uit Rijen is wereldkampioene duatlon: ‘Toen ik finishte, kon ik het niet bevatten’

Zo, en dan ben je ineens wereldkampioene.

,,Heel bijzonder. Ik ging naar Spanje en was al blij dat ik überhaupt mee mocht doen. Mijn ouders en zus waren als toeschouwers ook mee en zagen mij na het fietsen plots als eerste passeren. Tijdens het eerste stuk hardlopen liepen er een aantal meiden echt flink voor me uit, maar die heb ik op de fiets allemaal ingehaald. Vooraf maakte ik mezelf echt geen illusies en toen ik finishte, kon ik het niet bevatten.”

Hoe kom je in de wereld van het duatlon terecht?

,,Ik heb jaren geleden gezegd dat ik een marathon wilde lopen. Die liep ik uiteindelijk in oktober 2018 in Amsterdam. Toen bleek ik er aanleg voor te hebben ook. Vervolgens is dat bucketlistdingetje uit de hand gelopen, haha. In 2019 heb ik de marathons van Tokio en Berlijn gelopen en die laatste lukte onder de drie uur. Uiteindelijk heb ik in coronatijd - net als heel Nederland - een wielrenfiets gekocht. Toen werd er geopperd: ‘Waarom zou je geen duatlon proberen?’

In september liep je je eerste duatlon, maar daarvoor heb je ook nog een triatlon meegedaan.

,,Inmiddels train ik onder leiding van Yvonne van Vlerken (meervoudig kampioene op de duatlon en triatlon, red.). Zij vertelde dat ik, omdat ik zo veel train, ook moest zwemmen om blessures tegen te gaan. Dat heb ik helemaal moeten leren, want eerst verdronk ik zo'n beetje tijdens de borstcrawl. Omdat alle duatlonwedstrijden werden afgelast, heb ik toen deelgenomen aan de triatlon in Veenendaal. Daar werd ik eerste in mijn leeftijdscategorie en was ik de tweede vrouw, dus dat ging ook niet verkeerd.”

Je bent nu wereldkampioene, welk doel is dan nog over?

,,Duatlon heeft verschillende soorten wedstrijden. Ik werd wereldkampioene op de ‘standaard’ afstand. Volgend jaar is het EK, waar je 10 kilometer loopt, 60 fietst en weer 10 loopt. Dat wordt mijn volgende doel. Bij elitewedstrijden fiets je daarnaast op een wielrenfiets in plaats van een tijdritfiets, dus dan wordt het echt een tactische koers in plaats van een tijdrit. Ik ben heel benieuwd hoe me dat afgaat, want het is niet zo dat ik nu ineens overal alles ga winnen.”

Maar nu eerst even vakantie?

,,Ik zou meedoen aan de Zevenheuvelenloop, maar die is afgelast. Dus heb ik maar besloten om te beginnen met mijn winterpauze. Al is er na het WK stiekem ook wel flink gefeest. Maandag begin ik weer met trainen.”