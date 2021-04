Marjolijn van den Bighelaar gaf geen cent meer voor zo’n lange carrière bij Ajax: ‘Daarom ben ik er zo ongelooflijk trots op’

Die golden goal in Erfurt kon Trap­pers-for­ward Van der Schuit wel even gebruiken

16 april In 'zijn’ Rotterdam is tot zijn grote spijt geen ijsbaan meer, geen ijshockeyclub ook. Raymond van der Schuit moest dus de wijde wereld in. Nu is Trappers zijn 'thuis’. Met een golden goal tegen Erfurt hielp hij de Tilburgers naar de tweede ronde van de play-offs, die vanavond begint.