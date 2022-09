Mark Dekker heeft zo zijn eigen stijl; wie weet klinkt binnenkort het MOP-overwinningslied

Waar gaat het naartoe, komend seizoen met MOP? De Vughtse hockeyvrouwen hadden het afgelopen jaar niet altijd even gemakkelijk in de promotieklasse, het een na hoogste landelijke niveau. Maar... nieuwe ronde nieuwe kansen. Bovendien heeft een wisseling van de ‘wacht’ plaatsgevonden. Trainer-coach Roeland de Laat heeft het stokje overgedragen aan Mark Dekker die afkomstig is van streekgenoot Were Di. Hé, da’s een ouwe bekende van MOP...

Hij heeft er naar eigen zeggen ongelooflijk veel zin in. Bosschenaar Mark Dekker, net 31, is klaar voor het avontuur. „Dit hockeycomplex komt me redelijk bekend voor”, zegt hij met een lach. In het seizoen 2014-15 maakte hij als verdediger nog deel uit van de hoofdmacht van Vught die indertijd schaamteloos hockeyde op een potsierlijke ‘lappendekken’. Namen van voormalige teamgenoten als Bernd van den Berg, Steven Adang, Diederick Swagemakers, Cotto Saija, Koert Stovers en Felix Richelle flitsen door z’n hoofd. „Ja, we hadden toen een sterk team. We pakten het kampioenschap in de eerste klasse. Helaas konden we net niet doordrukken tijdens de play-offs”, memoreert hij.

Het was tevens zijn laatste seizoen als speler van MOP-1. Dekker was niet de enige die ermee stopte. De uitgedunde selectie degradeerde het jaar erop, maar dat terzijde. „Ik ben niet vanwege een blessure of een gebrek aan motivatie gestopt. Bij de vrouwen van Oranje-Rood kreeg ik plotseling de unieke kans assistent trainer-coach te worden, onder de regie van Toon Siepman. Hij heeft me de fijne kneepjes van het vak geleerd.”

Na twee seizoenen vertrok Dekker naar het Tilburgse Were Di, dat onder het roer stond van Janneke Woudenberg, om dezelfde functie te bekleden. Een jaar later mocht hij haar taak overnemen. Er volgden vier enerverende seizoenen met wisselende successen. „Op een zeker moment was de koek op. Niet vreemd, zoiets is vrij normaal. Het team had behoefte aan een frisse wind, en ik aan een nieuwe uitdaging. Dat er toevallig bij m’n oude club een vacature vrijkwam, was pure mazzel.”

Een van Dekkers doelen is de nodige stabiliteit brengen bij MOP. „Eerst is zaak dat dit een hecht team wordt. Van daaruit moeten we verder groeien. De middenmoot moet sowieso haalbaar zijn. Een interessant gegeven is dat de selectie wat breder is geworden in vergelijking tot vorig seizoen.”

MOP-lied

Nieuw in de ploeg zijn onder meer spits Pieke van de Pas (21) en middenvelder/verdediger Sarah van Heist (24), twee dikke vriendinnen die eveneens afkomstig zijn van Were Di. „Ik heb acht jaar in Tilburg gespeeld, ik kreeg gewoon zin in iets anders. Ik ben absoluut niet met ruzie of onenigheid weggegaan. Mark heeft me evenmin gepusht. Inmiddels voel ik me aardig thuis bij MOP”, benadrukt Van Heist. „Dat geldt óók voor mij”, vult Van de Pas aan. „Ik heb nog geen bijdrage kunnen leveren aan de clubcultuur, misschien gaat dat binnenkort gebeuren. Bij Were Di zongen we steevast een speciaal lied na elke overwinning. Samen met Sarah heb ik de gedachten al laten gaan over het componeren van een MOP-lied. Dus wie weet...”

De sfeer is goed, de spirit herboren. Iets wat ook Kirsten Zennemars (22) niet is ontgaan. „Op deze manier heb ik goede hoop dat dit wel eens een heel mooi seizoen zou kunnen worden”, aldus de reserveaanvoerder van MOP.