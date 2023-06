Marleen Buitenhuis uit Erp, ‘een meisje dat best goed schermt’, overwoog Hongaarse te worden

Buitenhuis woont, traint en studeert (wiskunde) in Boedapest. ,,Je oefent er met wereldtoppers. Ik verlies van hen acht, negen van de tien keer. Een paar jaar geleden was dat tien uit tien. Op de Olympische Spelen uitkomen, zou mooi zijn. Haal ik dat niet: ook goed. Of ik genoeg doe om de top te bereiken? Weet ik niet. Ik doe zeven, acht schermtrainingen in de week. Elke sessie duurt twee uur. En ik beul me twee keer per week af in het krachthonk. Daar komt vijf kilometer hardlopen bij. Maar of dat genoeg is? Begrijp me goed: als ik speel, gaat de knop om. Dan wil ik iedereen opvreten.”