Marlie Korsten wil nu wél feestvieren met Be Quick

De korfbalsters van Be Quick staan zondag in Roermond voor de tweede keer dit seizoen in een finale om de landstitel. Marlie Korsten (23) en haar teamgenoten zijn extra gebrand om nu wél te winnen.

Als het voor de Nulandse topklasser morgen in Roermond tegen Spes net zo soepel gaat als in de halve finale tegen DDW, dan heeft Be Quick niets te vrezen. ,,Wij stonden er in de kruisfinale op het juiste moment", zegt speelster Marlie Korsten. ,,Als ploeg deden we wat we moesten doen en vooral na rust scoorden we veel. Wij waren gewoon beter." Het werd 18-10.

Hersteld

Korsten is net op tijd fit nadat ze er vanaf half april ruim een maand uit lag met een blessure aan haar achillespees en kuit. ,,Ik heb hard gewerkt om te herstellen, de fysiotherapie en oefeningen hielpen goed. We bouwden het rustig op. Afgelopen zondag begon ik nog op de bank, na twintig minuten kwam ik er in. Met vijf goals heb ik mijn steentje aardig bij kunnen dragen. Maar niemand wil reserve zijn, zeker niet als je normaal basisspeelster bent. Gelukkig kan ik de finale op honderd procent meedoen."

Spes

Be Quick won dit seizoen alle vier de wedstrijden tegen Spes. ,,Spes ligt ons zeker wel als tegenstander. Als we geen gekke dingen doen, moet het zondag ook weer lukken om ze te verslaan. Maar het is een finale en dat zijn toch altijd bijzondere wedstrijden."

Veldfinale

De laatste keer dat Be Quick kampioen werd, was in 2016. Aan de zaalfinale van dit jaar bewaart Korsten geen goede herinneringen: ,,We gingen er kansloos af tegen De Korfrakkers. We bezweken onder de spanning en hun verdedigende druk. De Korfrakkers kwamen we liever niet tegen in deze veldfinale, dat is gelukt. Daar hebben we deels zelf voor gezorgd door ze onlangs twee punten afhandig te maken dankzij een vertragende tactiek."

Energie

Als meisje van vier jaar begon Korsten bij Be Quick: ,,Ik ben nu bijna 24 en breng heel veel tijd op de club door. Be Quick is een hechte en gezellige vereniging waar ik graag kom. Ik werk als financieel adviseur. Dat is een zittend beroep, dus ik ben blij als ik 's avonds op het veld mijn energie kwijt kan."

Schotklok

Mensen die zeggen dat het vrouwenkorfbal passé is, zijn bij Korsten aan het verkeerde adres: ,,Ik zou niet weten waarom. Het gemengd korfbal is tactisch toch weer anders. Ik vind wel dat we mee moeten met bepaalde regels: daarom is het bijvoorbeeld goed dat we nu binnen ook met een schotklok spelen."

Fantastisch feest