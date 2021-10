Marlotte Staps uit Boxtel overtreft zichzelf op NK tafeltennis: ‘Dat is me nog niet eerder gelukt’

Marlotte Staps (29) kijkt tevreden terug op haar prestaties op het NK tafeltennis afgelopen weekeinde in Zwolle. De 29-jarige Boxtelse werd in de kwartfinale nipt verslagen. ,,Zo dicht ben ik op een senioren-NK nog niet bij een medaille geweest.”

Staps is sinds dit seizoen weer actief in de eredivisie vrouwen. Ze speelt op toerbeurt voor SKF en Taverbo. SKF uit Veenendaal beschikt over meerdere goede speelsters. In haar woonplaats Boxtel maakt ze deel uit van het tweede herenteam van Taverbo dat - net zoals Taverbo 1 - uitkomt in de landelijke derde divisie.

Als 16-jarige kwam Staps terecht bij de vrouwenploeg van Irene in Tilburg, waarmee ze ook eredivisie speelde. Dat deed ze ook bij Hotak en tot 2017 bij Scylla. Met SKF strijdt Staps nu om een plekje in de play-offs om het landskampioenschap. ,,We staan er goed voor, dus dat lijkt te gaan lukken.”

Op de nationale ranglijst schommelt Staps normaal gesproken tussen plek 15 en 20. Dat ze nu op het NK een plek bij de beste acht bemachtigde, mag dus opvallend genoemd worden. Staps reisde met een goed gevoel af naar Zwolle. ,,In het verleden wilde ik mezelf nog wel eens te veel druk opleggen, maar nu had ik zoiets van ‘we kijken wel waar het schip strandt’.”

Tegen ploeggenote

Nadat ze de eerste ronde doorkwam, nam Staps het op tegen haar SKF-ploeggenote Melanie Bierdrager. ,,Zij was als tweede geplaatst, super dat ik die partij met 4-3 won dus. Ik kwam wel eerst met 2-0 achter. Daarna volgde de kwartfinale tegen Amber van de Velde uit Helmond. Ook dat werd weer een wedstrijd die in zeven games beslist werd. Nu kwam ik met 2-0 voor maar verloor ik de beslissende game met 11-9."

,,Jammer, maar wedstrijden tussen mij en Amber zijn altijd close. Helaas lukte het net niet. Maar overall ben ik zeker tevreden over wat ik dit NK heb laten zien. En met de overwinning op Melanie ben ik helemaal blij. Helaas heb ik net geen medaille weten te behalen. Dit was de uitgelezen mogelijkheid geweest om dat eens voor elkaar te boksen op een NK voor senioren. Dat is me nog niet eerder gelukt.”

Nu gaat de focus bij Staps weer op SKF en Taverbo. ,,Vanuit Zwolle ben ik zondag meteen naar Taverbo gereden want daar was een landelijk jeugdtoernooi. In de kantine hadden ze mijn wedstrijden ook steeds live op een beeldscherm gestreamd. Dat vond ik heel erg leuk. Bij Taverbo heb ik het heel goed naar mijn zin. Het is een levendige club waar veel mooie dingen gebeuren. We zijn met ons team bovendien koploper, dus sportief staan we er ook goed voor.”