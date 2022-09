Marvin Timmer uitblinker op afscheidsfeest Mickey Bastings en bij seizoensopener Trappers: ‘Daar ben ik trots op’

Door Wout Fassbender



De hal zat nog niet helemaal vol, buiten stonden mensen nog in de rij om binnen te komen voor de seizoensopener van Trappers. Toch nam algemeen directeur Ruud van Baast alvast het woord. Hij wilde Mickey Bastings in het zonnetje zetten. ,,Jij bent gewoon een man van de club en een mooi mens. Je was gewoon dé captain van Tilburg Trappers, nadat je de grote schoenen mocht vullen van Diederik Hagemeijer en Ivy van den Heuvel”, aldus Van Baast, die Bastings de zilveren clubspeld uitreikte.

De 30-jarige ex-captain zette deze zomer een punt achter zijn carrière na 637 duels, 177 goals en 360 assists in de Tilburgse hoofdmacht. In die twaalf seizoenen won Bastings tal van prijzen, waaronder drie Oberligatitels. Tegenwoordig is hij lid van de technische commissie.

Quote Dat gevoel wat je hebt als je samen op het ijs stapt, ga ik nooit meer ervaren. Mickey Bastings

,,Ik ben trots dat ik captain mocht zijn van deze mooie club”, zei Bastings. ,,Ik heb dit, een volle hal, enorm gemist. Net als die gasten. Dat gevoel wat je hebt als je samen op het ijs stapt, ga ik nooit meer ervaren.” Onder luid applaus en een knuffel van zijn voormalig ploegmakkers zocht Bastings een plekje op de tribune.

Nu kon het seizoen definitief beginnen, met Jordy van Oorschot als captain; voorlopig rouleert coach Doug Mason met zijn aanvoerders. Trappers had overwicht in de eerste periode. Maar net als een week eerder (61 schoten tegen Füchse Duisburg) bleef een doelpuntenregen uit. Enkel Marvin Timmer scoorde: 1-0.

Statistieken Scoreverloop: 7. Timmer 1-0, 25. De Bonth 2-0, 46. Patocka (pp) 2-1.

Assists Trappers: Vogelaar, Van der Schuit

Periodestanden: 1-0; 1-0; 0-1

Strafminuten: 16-10

Kansenverhouding: 51-20

Toeschouwers: 2075

Het was pas zijn tweede treffer in de hoofdmacht van Tilburg. Hij glunderde van oor tot oor. ,,Het was misschien niet mijn mooiste goal, maar ik ben blij dat ik mij heb kunnen bewijzen. De jongens gaven mij een schouderklopje dat ik goed had gespeeld. Dit geeft meer energie voor de volgende wedstrijd”, aldus de 19-jarige aanvaller, die onlangs met Nederland het WK Onder 20 jaar speelde in Servië, waar Oranje promoveerde naar divisie II A.



Sean Richards wordt belaagd door een speler van Herforder EV.

Naast schouderklopjes kreeg Timmer ook lovende kritieken van zijn coach. ,,Marvin was met Wouter (Sars, red.) de beste aanvaller bij ons. Niet alleen vanwege zijn goal, maar ook omdat hij achter elke puck aanging, goede beslissingen maakte en niet van de puck te krijgen was. Dat is mooi om te zien, ook omdat ze zo weinig ijstijd hebben gekregen afgelopen seizoen. Daar ben ik trots op.”

Powerplaytegengoal

In de tweede periode verdubbelde Jonne de Bonth na een uitbraak via Raymond van der Schuit de voorsprong, nadat Herforder in het begin als een wervelwind door het IJssportcentrum raasde. Dat bleek van korte duur: 2-0. Geen vuiltje aan de lucht voor Trappers, leek het.

Toch werd het nog spannend na de powerplaytegengoal van Dominik Patocka: 2-1. Dus moest Trappers nog een kwartier vol aan de bak om averij te voorkomen. De thuisploeg liep tegen een aantal straffen op, maar kon rekenen op Cedrick Andree. In de slotminuten speelde Herforder zonder goalie. Zonder succes. Zo boekte Trappers bij de seizoensopener een benauwde 2-1 zege.

Quote Ik ben niet tevreden met de twee goals, wel met het vertoonde spel. Doug Mason.

Aanvallend is er nog genoeg werk aan de winkel voor Mason en zijn ploeg. ,,We hadden de wedstrijd al moeten beslissen na veertig minuten", zei de Trappers-coach, die vond dat zijn ploeg te veel straffen kreeg. ,,Dat heeft met luiheid te maken. Daarin moeten we verbeteren. Maar als het 7-1 was geworden, had niemand het erover. Maar dat is het niet geworden en daarom kan ik niet tevreden zijn met twee goals, wel met onze manier van spelen.” Zondag gaat Trappers op bezoek bij Oberliga Nordmeister Saale Bulls Halle.

Sean Richards in actie tegen Herforder EV.