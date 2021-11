Matla weer eens goud waard voor Den Bosch

De hockeysters van Den Bosch maakten het zondag spannend tegen Pinoké, maar namen wel drie punten mee naar huis. Frédérique Matla was weer eens goud waard voor haar ploeg. Zij loodste Den Bosch met twee goals (nummer 24 en 25 van de competitie) naar de zege in het Amsterdamse bos: 1-2.

Net als HGC, de tegenstander van vorige week, wil Pinoké dit seizoen een poging doen om de play-offs te halen. Maar waar het duel met de ene ambitieuze ploeg vorige week vlekkeloos verliep (Den Bosch versloeg HGC toen met 0-8) ging het zondag een stuk stroever. Dat had Den Bosch volgens coach Marieke Dijkstra aan zichzelf te wijten.

,,De scherpte die er vorige week was, die was nu minder. Dat maakte dat in balbezit het tempo net ietsje lager lag en we net wat minder simpele keuzes maakten. Dan maak je het jezelf gewoon lastig tegen een goede tegenstander”, zei Dijkstra.

De Bossche coach zag haar ploeg desondanks aan het einde van de eerste helft op voorsprong komen via Matla. Maar kort daarna stelde Pinoké alweer orde op zaken. ,,Onnodig”, oordeelde Dijkstra. Die even later alweer kon juichen door Matla: 1-2.

Te lang spannend

Na rust verzuimde Den Bosch verder uit te lopen. ,,Als je in het derde kwart 1-3 maakt, breek je ze”, zei Dijkstra. ,,We hebben ze te lang in de wedstrijd gehouden en Pinoké te veel ruimte geboden om richting onze goal te hockeyen. Ze kregen geen grote kansen, maar daardoor bleef het wat te lang spannend en kwamen we in de tweede helft onder druk. Uiteindelijk hebben we het wel heel zakelijk uitgespeeld. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het nog mis kon gaan.”

Wat dat betreft ziet Dijkstra dat haar ploeg gegroeid is, bijvoorbeeld als ze terugdenkt aan het teleurstellende gelijkspel tegen Klein Zwitserland (1-1) van twee weken geleden. ,,We hebben het vandaag toch goed gedaan. Het wordt niet 2-2 en je komt ook niet nog in de problemen in de laatste minuten. We regelden het nu wél. Dat lukte ons tegen KZ niet. Daarin hebben we echt stappen gezet.”

Scoreverloop: 24. Matla 0-1, 30. Kestholt 1-1, 33. Matla 1-2.