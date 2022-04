Max Hermens na ‘geflatteerde’ exit Trappers: ‘Kwartfinale is niet goed genoeg’

videoMax Hermens was een van de dragende krachten bij Tilburg Trappers dit seizoen, dat dinsdagavond plots ten einde kwam na de derde nederlaag op rij tegen Memmingen Indians. Hermens baalde uiteraard, maar sprak ook over 'gemengde gevoelens.

,,Ondanks de overtime-nederlagen in de eerste twee duels hadden we nog veel hoop en vertrouwen”, aldus Hermens. ,,Als familie hebben we voor elkaar geknokt. Maar het was niet genoeg.”

Plaatje

Voor het tweede jaar op rij was de kwartfinale van de play-offs het eindstation voor Trappers. Hermens: ,,Dat is niet goed genoeg voor Trappers. Memmingen heeft wel een ontzettend goed team. En we hebben bewezen mee te kunnen met hen. Dat het net niet is gelukt lukt, past wel een beetje in het plaatje van dit seizoen.”

Pijn

,,Maar dit blijft wel even pijn doen. We zitten met gemixte emoties. We moeten ook trots zijn op wat we goed hebben gedaan dit seizoen. De Oberliga is enorm competitief geworden. De 3-0 in deze serie is enorm geflatteerd. Er moet iets gebeuren waardoor we weer richting kampioenschap gaan. Misschien wil de club wel terug naar twee imports. Maar dat is niet aan mij.”

Volledig scherm Max Hermens. © Pix4Profs / Jules van Iperen