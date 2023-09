Max Hermens nieuwe captain van Tilburg Trappers: ‘Ik was er wel door verrast’

Max Hermens is dit seizoen de aanvoerder van de ijshockeyers van Tilburg Trappers. Hij is de opvolger van Kilian van Gorp, die vorig jaar de C op zijn borst droeg.

Danny Stempher en Diego Hofland zijn de assistent-aanvoerders. Nadat Van Gorp onlangs bedankte voor de eer, wees coach Doug Mason enkele dagen later Hermens als nieuwe captain aan. Dat had hij de uit Zoetermeer afkomstige speler niet direct zien aankomen. ,,Voorafgaand aan de derde training maakte Kilian (van Gorp) bekend dat hij komend jaar geen captain meer wilde zijn”, aldus Hermens. ,,Ik was toch wel verrast toen Doug mij vroeg. Want in onze ploeg zitten wel meer leiders, hoor. Ik draag nu die ‘C’ op mijn borst. Ik vind het een eer.”

Schorsing

Ondanks dat hij de laatste vier competitieduels miste vanwege een schorsing, gaf Hermens tijdens het voorbij reguliere seizoen wederom zijn visitekaartje af. In 41 van zijn 52 gespeelde wedstrijden kon hij ten minste één punt overleggen. In de acht play-off ontmoetingen tegen EC Peiting en Starbulls Rosenheim voegde de technicus nog drie treffers en zeven punten aan zijn totalen toe.

In zijn biografie (‘The Art of Max) was Hermens open over zijn persoonlijke mentale strijd eind 2017. ,,Ik hoef me nergens voor te schamen. Het is enorm belangrijk dat sporters hierover gaan praten. Dat helpt jonge spelers die hiermee worstelen. Zij zien dan: het is oké, ik ben niet de enige.”

Vanavond (vrijdag) speelt Trappers z'n eerste oefenwedstrijd van het seizoen, op bezoek bij competitiegenoot Hammer Eisbären. ,,We hebben een goed team. De kern is gebleven en goed aangevuld. Maar we hebben ook jonge jongens zonder Oberliga-ervaring. Over een maand kunnen we zeggen waar we staan”, denkt Hermens, die al 293 Oberligawedstrijden heeft gespeeld. Daarin kwam hij tot 349 punten (123 goals en 226 assists). ,,We moeten blijven presteren. Dat geldt ook voor mij. Niemand mag verzwakken. Alleen dan kun je het beste uit het team halen en beter presteren dan vorig jaar.”

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Brabants Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BD.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.