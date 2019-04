Max Hermens (Trappers): ‘Dat was dom van mij, ja’

Hermens schoot de puck namelijk in het doel van de tegenstander nadat er al was gefloten voor offside. Dat is bij ijshockey not-done en de spelers van Landshut vlogen dan ook als door een wesp gestoken op hem af. Bij de vechtpartij die volgde liet hij zich ook niet onbetuigd. Gevolg: Hermens zat 14 minuten op de strafbank! ,,Dom inderdaad”, gaf hij grif toe na afloop. ,,Gelukkig hebben de jongens tijdens mijn strafperiode hard gevochten om de voorsprong vast te houden en is dat gelukt. Daar heb ik ze wel even voor bedankt.”

Net als Hermens was ook Mickey Bastings dolgelukkig met de zege in Landshut waarmee Trappers een beslissingsduel afdwong dat dinsdag in Tilburg wordt gespeeld. ,,Voor de ijshockeyliefhebber is het misschien een droomfinale. Ik ben er niet honderd procent zeker van, maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat wij ’m gaan pakken dinsdag in eigen hal. Maar dit is denk ik wel de beste tegenstander die wij in vier jaar Oberliga hebben gehad. Ik denk dat dit gewoon leuk ijshockey is.”