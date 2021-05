Meerkamper Sven Roosen haalt EK-limiet, 'Nu alleen nog een EK’

Het mocht de pret voor Roosen niet drukken. ,,Hoeveel pr's ik heb verbeterd, weet ik zo snel niet. Genoeg in ieder geval. Niet alles ging dit weekend perfect, maar ik ben al blij dat dit mijn basisniveau is.” Dat hij zondag de tienkamp van de Tilburgse T-Meeting won, was voor hem niet meer dan een prettige bijkomstigheid. ,,Ik ging voor de limiet en die heb ik gehaald.”

De wedstrijd op de baan van AV Atilla draaide uit een zoveelste onvervalste battle tussen Sven en Sven. De twee tieners trekken gezamenlijk op richting de top. Sven Jansons uit Amersfoort had op de slotdag even de leiding, maar dankzij een prima resultaat bij het speerwerpen (60,72 m) en een snelle tijd op de 1500 meter (4.27.84) trok Brabantse Sven de eindzege naar zich toe.

Pieter Braun, de Terheijdenaar die zich al geplaatst heeft voor de Olympische Spelen, wilde zich gisteren niet mengen het onderlinge duel van de beide Svens. Hij liet een aantal onderdelen lopen omdat heel blijven in de weken voor Tokio de hoogste prioriteit. De West-Brabander, die voor de beide youngsters een mental coach is binnen de nationale meerkamp-selectie, zegt te genieten van Sven & Sven. Vorig jaar pakte Roosen hem zijn nationale juniorenrecord al af. ,,Ik geloof dat maar één meerkamper in Nederland ooit beter was dan Sven op deze leeftijd. Dat was Chiel Warners.”