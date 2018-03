Meesterlijke Herlings in Dutch Masters in Markelo

Op Jeffrey Herlings stond zondag geen maat in Markelo. De motorcrosser uit Oploo was heer en meester in de openingswedstrijd van de Dutch Masters. Buiten de afwezige Tony Cairoli lijkt niemand in de koningsklasse in staat om Herlings partij te bieden.

Romain Febvre (wereldkampioen in 2015), Gautier Paulin, Max Anstie, Glenn Coldenhoff. Ze hebben allemaal een meer dan behoorlijke reputatie opgebouwd in de MXGP-klasse. Maar op zandcircuit De Herikerberg hadden ze allemaal al snel het nakijken. Herlings was niet de snelste starter, maar hij had beide manches niet veel tijd nodig om pikstarter Febvre van de koppositie te verdringen. In de 2e manche bood Febvre wat langer tegenstand, maar in de 7e van in totaal 18 rondes reed Herlings opeens 4 seconden uit. Aan de finish bedroeg de voorsprong op de beste verliezer, de Fransman Paulin, liefst 25 seconden.

Een week voor zijn thuis-GP in Valkenswaard maakte Herlings opnieuw reclame voor zijn sport. Op meesterlijke wijze zette hij de openingswedstrijd van de Dutch Masters naar zijn hand. Een zinderend duel zoals een week eerder in de GP Argentinië, bleef dit keer uit. Het is Herlings niet kwalijk te nemen als de concurrentie niet aan kan haken.

Rode plaat

Over een week volgt op het Eurocircuit ronde 2 van het gevecht met Cairoli. Inzet is de rode plaat voor de leider in de tussenstand van het WK, die nu in handen is van Herlings.