Megastunt HC Tilburg: eerste zege ooit op Amsterdam

De voorsprong voor HC Tilburg na 35 minuten hockeyen was niet onverdiend. Na een wat stroeve start, groeide de thuisploeg in de wedstrijd - alsof het de schroom van zich af had gegooid omdat er tegen Amsterdam toch niets te verliezen viel.

Daarmee zette HC Tilburg de lijn voort van het spel dat ze ook tegen Den Bosch op de mat legde ondanks de 3-1 nederlaag. Bij de thuisploeg was Tim Cross de man die het gevaar stichtte. De rechtsachter was vaker in de vijandelijke cirkel te vinden dan menig aanvallend ingestelde Amsterdammer. Met enkele schoten en voorzetten bepaalde hij het Tilburgse spel. Het was Jaïr van der Horst die de score opende, al glijdend met een bebloede hand tot gevolgd: 1-0.

Fraaie reddingen

Dit deed hij enkele minuten na een katachtige reflex van doelman Philip van Leeuwen, die al haast verslagen op de grond lag maar toch een arm wist te strekken. Op slag van rust drong Amsterdam aan. Met een minder (geel voor Felix Gulinck) hield HC Tilburg ook de eerste minuten van de tweede helft stand.

Het spel golfde op en neer, de wedstrijd lag volledig open en kon nog alle kanten op. Beide keepers vertolkten een hoofdrol met enkele fraaie reddingen, bij met name de strafcorners. Na het derde kwart geloofde iedereen in de Oude Warande op een stunt.