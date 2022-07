‘Menig wielrenner verafgoodt Ome Cor, tal van professionals binnen de ploegen vervloeken hem’

Ome Cor, noemt hij hem. Als Fabio Jakobsen weer eens de snelste is geweest in een massasprint, gaat zijn dank al snel uit naar ‘ome Cor’. Zo ging het na het NK in 2019, een jaar vóór zijn gruwelcrash in Polen; zo herhaalde hij de lofzang vorig jaar in de Vuelta en afgelopen weekeinde na zijn eerste etappezege in de Tour de France.