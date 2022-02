‘Mens-erger-je-niet’ op het biljart in Tilburg: ‘Wè is dè nou?’

Als Tom Penrose aan het trainen is bij Cues&Darts in zijn woonplaats Tilburg, komt er af en toe een andere bezoeker van het biljartcentrum vragen wat hij in hemelsnaam aan het doen is. ,,Wè is dè nou? Het lijkt wel Mens-erger-je-niet!” In zekere zin klopt dat, blijkt als Penrose over de biljartvorm five-pins vertelt.

Ze worden pins genoemd en ook kegels. Maar het ene rode en de vier witte figuurtjes die Penrose op de biljarttafel posteert, hebben qua vorm en grootte toch vooral veel weg van pionnen van een gezelschapsspel. De vergelijking met ‘Mens-erger-je-niet’ is snel getrokken. Ook omdat er veel mis kan gaan, zo blijkt als de 46-jarige Tilburger even later een oefenpotje speelt tegen de toevallig in het etablissement aanwezige driebandentopper Volkan Cetin.

Spelregels

Natuurlijk is het doel om de pinnetjes om te stoten, maar dat mag zomaar niet. De spelregels in het kort: de ene speler stoot met wit, de ander met geel. Stel dat wit aan de beurt is: die speler moet dan zijn witte bal tegen de gele aan stoten en die gele bal moet dan een of meerdere pionnen omver kegelen. Een wit pionnetje is goed voor twee punten, het rode vier.

En dan ligt er, zoals bij veel biljartvormen, ook nog een rode bal op tafel. Die mág ook meedoen, maar dat móet niet. Een carambole (als de witte bal na geel ook rood raakt) levert vier punten op en mag ook pionnen om stoten. Maar... als de stootbal (wit in dit geval) een of meer pionnen doet omvallen, dan gaan alle punten die in deze beurt zijn behaald, naar de tegenstander. En mis je met jouw (witte) gestoten bal de gele, dan krijgt de tegenstander twee punten en mag hij zijn stootbal op een zelf gekozen plek op de tafel neerleggen.

Bent u er nog?

O ja, na één stoot is de beurt meteen voorbij - of er nou punten zijn behaald of niet - en mag de tegenstander één keer stoten. ,,Je hoeft dus niet te gaan zitten”, aldus Penrose. Wie het eerst bij de 60 punten is, wint de set. Penrose deed al twee keer mee aan het NK en eindigde de laatste keer als tweede. ,,Deze biljartvorm komt uit Italië”, weet Penrose. ,,Daar is het heel groot; zijn er soms honderden toeschouwers bij wedstrijden. In Nederland is het vrij nieuw.” Waarom hij er zo goed in is? De Tilburger denkt dat zijn verleden als poolbiljarter een voordeel is. ,,Daarbij is ook van groot belang wat de tweede bal doet, de bal die je aanstoot met de speelbal. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld driebanden, waar de stootbal de actie maakt.”

Quote Verdedigen is eigenlijk het belangrijk­ste. Soms laat je daarom een mogelijk­heid liggen om een of twee pins om te stoten Tom Penrose

Wie denkt dat de pionnen elke beurt massaal omvallen, heeft het mis. Penrose: ,,Verdedigen is eigenlijk het belangrijkste bij five-pins. Soms laat je een mogelijkheid liggen om een of twee pins om te stoten, omdat je dan de ballen zodanig achter laat op de tafel dat je tegenstander een hogere score kan neerzetten. Dan is de lol van jouw kleine score van korte duur.”

Geen prijzengeld

Penrose zou dit weekend meedoen aan het NK biatlon-biljart in Sittard, een combinatie van five-pins en driebanden. ,,Maar ik kreeg kort van tevoren te horen dat er geen prijzengeld is en geen rankingpunten zijn te verdienen, maar wel inschrijfgeld moet worden betaald. Tja, en dan zou ik twee keer op en neer naar Sittard moeten rijden. Bij het NK five-pins in Almere kreeg ik 150 euro voor mijn tweede plek. Daar kan ik dan mijn reiskosten en versnaperingen van betalen. Maar als er geld bij moet, dan zou het alleen voor de gezelligheid zijn. Nou, die heb ik hier in Tilburg ook wel. Daar hoef ik niet voor naar Zuid-Limburg.”