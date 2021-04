Met de amper te passeren Josine Koning in het doel gaat HC Bosch dit weekend voor de Europese hoofdprijs

Hoe leuk is dat nou, keepster van HC Den Bosch zijn? De afgelopen weken is Josine Koning er binnen en buiten het hockeyveld geregeld naar gevraagd. Niet gek ook, want in de hoofdklasse behaalde ze vijftien clean sheets in zestien wedstrijden. Daarmee zijn Koning en Den Bosch hard op weg om een stokoud record van HGC uit het seizoen 1987-1988 (zes tegengoals in totaal) te verbeteren.