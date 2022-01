Met een bebloede hand zwom Marcel Wouda naar de wereldtitel, nu zoekt hij al jaren op een opvolger

Vandaag in... 1998Op 17 januari 1998 was Marcel Wouda (49) ’s werelds beste op de 200 meter wisselslag in het 50 meter-zwembad. Een litteken op zijn hand herinnert hem daar nog elke dag aan. Ondertussen probeert hij een volgende wereldkampioen uit Nederland klaar te stomen. ,,Dat ik de enige ben maakt mijn prestatie extra bijzonder, maar het is ook doodzonde.”