Met gebroken voet kan Herlings zich van zijn sociale kant laten zien aan familie en vrienden

Fotografen en camerateams zijn even niet welkom in huize Herlings in Oploo. Jeffrey Herlings (24) wil niet vereeuwigd worden met zijn gipsen voet. ,,Ik vind het geen positieve reclame. Niet voor de sport en niet voor mezelf, zeker omdat ik al meerdere blessures heb gehad. Het is niet iets om trots op te zijn. Ik word betaald om te crossen, niet om op de bank te zitten genezen. Ik heb bewust ook niets op social media gezet’', verklaart de wereldkampioen MXGP waarom hij even buiten beeld blijft.