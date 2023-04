Met ‘girlpower’ wil eerste vrouwentruckteam Dakarwereld versteld doen staan: ‘Hoezo te zwaar?’

Het eerste volledig vrouwelijke Nederlandse Dakar-truckteam krijgt steeds meer vorm. Na een eerste trainingsstage in Polen volgt deze week de vuurdoop in een rally in Marokko. ,,Te zwaar voor vrouwen? We moeten laten zien dat de vooroordelen niet juist zijn.”

Filmpjes op sociale media laten zien dat Anja van Loon, Floor Maten en Suzanne van Leth-Peek zich op trainingskamp kostelijk amuseren in de leentruck van Team De Rooy. Ook het wisselen van een zware vrachtautoband gaat de vrouwen goed af. Dat was juist waar initiatiefnemer Anja van Loon twijfels over had toen ze een jaar geleden haar ultieme Dakar-droom wereldkundig maken: met een vrouwenteam in een vrachtwagen deelnemen aan de zwaarste woestijnrally ter wereld.

Spierkracht

Voor het vervangen van een kapotte band is wel wat spierkracht nodig. Sowieso zijn vrouwelijke monteurs een schaars goed in de rallywereld. Opeens was daar de sollicitatiemail van Suzanne van Leth-Peek gericht aan Team De Rooy. Precies op het goede moment en op de juiste plaats. ,,Laatst heb ik dat mailtje nog een keer terug gelezen. Die had ik meer uit bozigheid gestuurd. Misschien had ik het niet zo moeten formuleren, maar dat sprak hen juist heel erg aan”, zegt Van Leth-Peek (30).

Quote ‘We willen geen vrouwen mee’, kreeg ik te horen. Terwijl ik al voor het tweede jaar mee sleutelde. Het was een klap in mijn gezicht Suzanne van Leth-Peek (30)

De teneur van die mail: ze laat haar droom niet zomaar afpakken. En dat dreigde wel te gebeuren bij een ander vrachtwagenteam, waarvan ze de naam niet wil noemen. ,,Ik wil niemand in een kwaad daglicht stellen. Ik zou meegaan naar de Dakar Rally met het serviceteam. Een maand voor vertrek ketste het af. ‘We willen geen vrouwen mee’, kreeg ik te horen. Terwijl ik al voor het tweede jaar mee sleutelde. Dat hadden ze ook eerder kunnen vertellen. Het was een klap in mijn gezicht.”

Als kind keek de in Hedel opgegroeide Suzanne Peek met haar vader al naar de tv-uitzendingen van de Dakar Rally. ,,Mijn liefde voor vrachtwagens is begonnen toen ik op de DAF-fabriek werkte.” In Parijs-Dakar heeft Jan de Rooy het Nederlandse vrachtwagenmerk groot gemaakt en andersom. Team De Rooy maakt het nu mogelijk om haar Dakar-droom en die van Anja van Loon (bestuurder) en Floor Maten (navigator) uit te laten komen.

Bedrijfsautotechnicus

,,‘Misschien hebben we iets leuks voor jou’, reageerden ze bij De Rooy. Zij hebben mijn mail doorgezet naar Anja. De rest is geschiedenis.” Ze slaat als monteur een stap over. In plaats van te gaan sleutelen in een serviceteam, mag ze direct instappen in een wedstrijdtruck. ,,Dat maakt het wel spannend”, zegt Van Leth-Peek die als eerste bedrijfsautotechnicus en apk-keurmeester werkt bij een DAF-dealer. ,,Op de opleiding was ik de enige vrouw. Mijn vader heeft een metaalbedrijf gehad in Hedel, dus ik ben opgegroeid in een mannenwereld. Ik heb er ook nog gewerkt als metaalbewerker, maar ik ben toch weer teruggegaan naar de vrachtwagens.”

Quote Het is toch een mannenwe­reld. Ik weet niet of je die cultuur moet veranderen. Het trekt je of het trekt je niet Suzanne van Leth-Peek

Met ‘girlpower’ wil het eerste vrouwentruckteam de Dakarwereld versteld doen staan. ,,Je hebt toch de vooroordelen. Dat het te zwaar is voor vrouwen. Niet dat ik hele negatieve dingen hoor, maar het is toch een mannenwereld. Ik weet niet of je die cultuur moet veranderen. Het trekt je of het trekt je niet. Een hoop vrouwen trekt het niet, omdat het lichamelijk heel zwaar is. En ja, je wordt er vies van. Gelukkig zie je steeds meer vrouwen in het monteursvak en in andere mannenberoepen.”

Volledig scherm Anja van Loon (rechts op de buggy) reed met navigator Floor Maten de Abu Dhabi Challenge in een buggy. Het duo eindigde als zevende. © Van Loon Racing

Voor Anja van Loon is Suzanne van Leth-Peek uit Horssen de missing link. In Floor Maten uit het Gelderse Gorssel had ze al een geschikte navigator gevonden. De eerste gezamenlijke trainingsstage in Polen vorige maand was goed voor de teambuilding. ,,We hebben veel geleerd. Veel veranderd aan de auto, veel uitgeprobeerd, ook de samenwerking met elkaar”, vertelt Anja van Loon (37). De Eerselse stamt uit een echte ‘Dakar-familie’. Haar vader, de in 2020 overleden Fried van de Laar, is de grondlegger van het gelijknamige vrachtwagenrallyteam. Dochter Anja was er in de Dakar Rally al eens bij als bestuurder van de servicetruck. ,,Dat was van bivak naar bivak over de weg. Ik ben toen niet in het zand geweest. Dit is heel iets anders.”

Quote Het banden wisselen met zijn drieën ging boven verwach­ting goed. Het is een kwestie van goed samenwer­ken Anja van Loon (37)

De echtgenote van Dakar-veteraan Erik van Loon dwong alom respect af door in haar eerste Dakar-rally als veertiende te finishen tussen de lichtgewicht prototypes. Nu wacht het grote werk. ,,Zo’n vrachtwagen is zes keer zo groot als de buggy waar ik uit kom. Toch is het rijden bijna vergelijkbaar, merkte ik in Polen, zo flexibel en wendbaar als de racetruck is. Daar stond ik echt van te kijken. We hebben twee dagen van ’s morgens tot ’s avonds getest. Daar heb ik heel veel vertrouwen van gekregen. Het was echt top. Het banden wisselen met zijn drieën ging boven verwachting goed. Het is een kwestie van goed samenwerken.”

Eerste wedstrijdkilometers

In de Morocco Desert Challenge, die zondag start in Agadir, gaan Van Loon en Van Leth-Peek de eerste wedstrijdkilometers maken met de Iveco Powerstar van Team De Rooy waarmee Mitchel van den Brink de afgelopen Dakar Rally vierde werd. Omdat Floor Maten zelf in de organisatie van de rally zit en zich niet vrij kon maken voor het klusje van navigator, wordt voor deze gelegenheid een man ingevlogen. Anja’s broer Ben van de Laar vervult die rol, zoals hij meerdere edities van de Dakar Rally heeft gedaan.

De afgelopen jaren wisselde hij in de rally dagelijks van plek met broer Jan: de een chauffeerde, de ander navigeerde. ,,Naast navigeren kan hij mij ook leren waar ik op moet letten”, zegt Anja van Loon, die met Floor Maten al wel de Abu Dhabi Challenge reed in een buggy. ,,Het wordt de eerste keer dat ik met een truck de duinen in ga. Hoe kan ik die het beste pakken? Dat ga ik zoveel mogelijk uitproberen.”

Gerard de Rooy: ‘Ze gaan heel veel plezier hebben’ Een vrachtwagenteam onder de vlag van De Rooy in de Dakar Rally die geheel uit vrouwen bestaat? Gerard de Rooy zegt eerlijk dat hij zich dat tien jaar geleden niet voor kon stellen. ,,Toen zat ik zelf nog volop in de race. Dan bouw je een team echt puur voor de overwinning. Nu heb ik klanten die een truck huren. Waarom kunnen dat geen vrouwen zijn? Ik vind het leuk om eraan mee te werken.” Een betere leermeester dan de tweevoudig winnaar uit Son kunnen de drie vrouwen zich niet wensen. Als teammanager is hij nauw bij het project betrokken. Ook in Marokko is hij er komende week bij. ,,De klassering maakt voor hen volgens mij niet uit. Ze willen aankomen. En ze gaan heel veel plezier hebben, denk ik. Een bandje wisselen en graven als ze vast komen te zitten gaat wel iets langer duren, maar ze hebben meer tijden dan degenen die meedoen om de overwinning. Ik denk dat ze in de Dakar Rally hendig rond de 15de tot 20ste plek kunnen rijden met zo’n truck. Er kan elke dag wel iets gebeuren, maar dat geldt voor de andere auto’s ook.”