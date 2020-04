‘Met nieuwe indeling doe je recht aan prestaties van volleybalteams’

Als hoofd arbitrage bij de NeVoBo en toernooidirecteur bij de intertnationale volleybalbond heeft Van Iersel wel wat in de melk te brokkelen in de volleybalwereld. ,,Nadat de competities als beëindigd waren verklaard vanwege de coronacrisis, raakte ik in gesprek met Ard Kramer van VCN uit Capelle en daar kwam het idee uit voort om de piramide weer uit te rollen. Dus één eredivisie, twee topdivisies en vier eerste divisies. Dat laatste gaat (nog) niet gebeuren. ,,Daar vonden ze het te kort dag voor”, aldus Van Iersel, ..maar ik denk dat het over één of twee jaar alsnog gaat gebeuren.”