Met Oranje mag Heroes-basketballer Van der Mars wél spelen: ‘Kunnen al goede stap zetten richting EK’

Het is bijna acht uur in Nederland, maar het loopt al tegen tienen in de Turkse avond als Thomas van der Mars de telefoon opneemt in zijn hotelkamer in Istanboel. De historische roman die hem vergezelt legt hij even neer. De 30-jarige center heeft er een dag op zitten met twee trainingen en verder vooral veel tijd in zijn eentje. ,,Ja, dit is een bijzondere trip. Heel anders dan alle andere die ik met Oranje heb meegemaakt.”