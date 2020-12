Michael van Gerwen dinsdagavond in laatste partij tegen Joe Cullen

De partij van Noppert is de laatste van de derde ronde; het avondprogramma bevat daarna twee partijen uit de vierde ronde. Eerst die van de Duitser Gabriel Clemens tegen de Pool Kryzstof Ratajski en daarna is Mighty Mike aan de beurt. Dat zal naar verwachting - afhankelijk van de twee eerste partijen - rond 21.45 uur zijn. Het format in de vierde ronde is net als in de derde ronde best of seven sets.