Michael van Gerwen gooit 9-darter voordat hij verre reizen gaat maken

In de vierde leg gooide hij eerst scores van 180 en 177 om vervolgens via tweemaal treble twintig en dubbel 12 de ninedarter te voltooien. ,,Ik wist dat het lang geleden was in de European Tour”, aldus Van Gerwen na afloop. ,,En wie anders dan ik kan een einde maken aan zo’n periode, haha”, grapte hij.

Drukke periode

Mighty Mike is onlangs op vakantie geweest met vrouw en kind en gaat nu een drukke periode tegemoet. ,,Maandag vertrek ik naar Las Vegas voor een toernooi en van daaruit gaan we door naar China.” We? ,,Ja, mijn vrouw Daphne en onze dochter gaan mee. Dat is wel zo gezellig tijdens zo’n lange trip. In augustus gaan we ook nog voor toernooien naar Nieuw Zeeland en Australië. Dan nog een European Tour-toernooi en daarna kunnen we in september nog even met z’n drietjes met de beentjes omhoog op Ibiza”.