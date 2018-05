Michael van Gerwen heeft zin in Zwolle

Michael van Gerwen kijkt stiekem al een beetje vooruit naar donderdag, als in de Londense O2 Arena de finale-avond van de Premier League Darts wacht. Maar eerst wil hij oogsten in Zwolle.

Daar staat dit weekend de Dutch Darts Masters op het programma, een behoorlijk groot PDC-toernooi. En als MVG zijn record van 25 toernooizeges in een jaar (2016) wil verbeteren, zoals hij onlangs verkondigde, dan telt elke titel. ,,Ik heb er zin in, het is altijd mooi om voor eigen publiek te gooien", aldus de Vlijmenaar. ,,Ik ben niet bang dat ik veel energie verspil in aanloop naar de finale van de Premier League. Als je in een goede flow zit, dan maakt dat allemaal niet uit."

Tien toernooizeges

Van Gerwen verloor afgelopen donderdag weliswaar zijn partij tegen Gary Anderson in de Premier League, maar hij boekte dit kalenderjaar al wel tien toernooizeges. ,,Al zal het niet meevallen om in Zwolle te winnen, want er is een sterk deelnemersveld." Het toernooi in Zwolle is vrijdag begonnen. MVG hoeft zijn eeste partij pas zaterdag te spelen.

Rob Cross