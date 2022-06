Mickey Bastings hoeft ‘het balletje Trappers’ niet langer hoog te houden

Mickey Bastings is niet over één nacht ijs gegaan bij zijn beslissing om te stoppen met ijshockey. De captain van Tilburg Trappers overwoog een jaar geleden al om er een punt achter te zetten. Toen kon hij de ijshal nog niet missen, nu slaat de weegschaal de andere kant op. ,,Als ik alleen met ijshockey bezig had kunnen zijn, dan zou ik misschien nog wel tien jaar hebben doorgekund”, aldus de 30-jarige Tilburger. ,,Maar ik heb ook nog een baan bij Destil en een gezin. Dat zijn veel ballen om gelijktijdig hoog te houden. Als ik na mijn werk naar de ijsbaan reed om daar nog vol aan de bak te gaan met een training of wedstrijd, gingen collega's naar huis om... uh.. ja, om iets anders te doen. Wat dat is, ga ik nu zelf achter komen, haha.”