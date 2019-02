Mighty Mike gaat deze Premier League voor zeven op een rij

VIDEO Favoriet Mirzoyan verplet­tert Hongaarse tegenstan­der op Fight Night Event in Den Bosch

10 februari Ando Mirzoyan won zaterdag glansrijk in de tweede ronde van Akos Kovacs uit Hongarije. Het Fight Night Event in de Flik-Flak-hal in Den Bosch was volledig uitverkocht. De toeschouwers zagen naast Mirzoyan ook Giovanni Rijkaard, Somay Bilal en Steve Suppan triomferen.