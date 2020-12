Mighty Mike gooit slotpartij op nieuwjaarsdag, Aubergenius al in de middag

Slordige Van der Voort moet passen: ‘Dartsbor­den zijn hier waardeloos’

30 december Het is darter Vincent van der Voort niet gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK darts. Van der Voort moest in het lege Alexandra Palace met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 11 van de wereld. Van der Voort staat 27ste.