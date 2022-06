‘Mijn lengte is ideaal voor het hink-stap-springen’

Op haar thuisbaan eindigde Floor Alessie bij de T-Meeting in Tilburg als vierde op het onderdeel hinkstapspringen. ,,Dit is mijn leven.”

Naast de baan stonden haar opa en oma toe te kijken. Ze hoefden eens niet ver te reizen om hun kleindochter in actie te zien. Floor Alessie komt uit Berkel-Enschot en is vaak te vinden op de accommodatie van haar atletiekclub AV Attila. De 19-jarige traint zeven dagen in de week. ,,De baan is mijn tweede thuis. Het is mijn passie, daar heb je iets voor over. De één misschien iets meer dan de ander.”

Daarnaast zit ze in het tweede jaar van de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO). ,,Sport staat op één, maar bij de studie zijn we ook veel met sport bezig. We doen bijvoorbeeld aan turnen op school en de rompstabiliteit helpt me ook bij het springen. Ook volg ik soms even geen lessen als dat voor een wedstrijd niet uitkomt. Twee dagen voor het NK ga ik bijvoorbeeld niet dansen of honkballen.”

Alessie begon op haar zesde met atletiek. ,,Ik heb lang de meerkamp gedaan. Daar was ik redelijk goed in toen ik klein was. Maar ik vond het te veel onderdelen die je moet trainen. Sprinten lag me niet. Ik ben niet snel. Hoe langer hoe trager. Het leukste vond ik de verspringbak.”

Lange benen

Rond haar twaalfde deed ze voor het eerst mee bij het hinkstapspringen. ,,Ik deed voor de lol mee aan een wedstrijdje. Het is samen met verspringen mijn grote passie geworden. Eindelijk kon ik mijn lange benen gebruiken. Dit onderdeel is ideaal voor mijn lengte.” Ze is 1,86 meter.

Tijdens haar thuiswedstrijd kwam het er niet helemaal uit qua afstand. Ze werd vierde met een afstand van 11,52 meter. ,,Al was ik ook nog niet op zoek naar mijn piek, die moet later deze maand bij het NK komen. Ik ben nog bezig met nieuwe dingen in mijn aanloop, want ik ben sneller geworden.” Het hinkstapspringen werd gewonnen door de Ierse Saragh Buggy met een afstand van 12,81 meter.

Jakob Pütz van atletiekvereniging Prins Hendrik uit Vught won het polsstokhoogspringen met een persoonlijk record van precies vijf meter.