Mike Foppen begint zijn jacht op revanche met Nederlandse crosstitel in Tilburg

In het spookdecor van de lege Maaspoort bleef een Europees basketbal­mi­ra­kel uit voor Heroes Den Bosch

De ambiance was troosteloos en het spel van Heroes was bij lange na niet goed genoeg om een kans te maken tegen de Russen van Parma Perm. Met een stevige nederlaag (75-92) eindigde woensdagavond de Bossche basketbalcampagne in Europa.

18 november