Milco Abrahams gaat voor het betere stuntwerk op en naast de trampoline: ‘Als stuntman bij een Marvel-film, een droom’

Het staat er zwart op wit: ‘Op dit moment zijn er geen topsporters die prestaties leveren die mogelijk uitzicht bieden op deelname aan de Olympische Spelen Parijs 2024.’ Het komt uit het kwalificatiedocument trampoline van NOC*NSF. Milco Abrahams, Nederlands beste trampolinespringer, legt zich er niet zomaar bij neer. Afgelopen weekeinde begon de 22-jarige Ossenaar aan zijn Road to Paris 2024 In de Portugese universiteitsstad Coimbra met een domper, doordat hij zijn oefening vier sprongen voor het einde moest afbreken. De 45ste plaats was niet waarop hij vooraf gehoopt had.

Ik denk dat mijn lichaam niet helemaal klaar was voor nog een grote wedstrijd zo snel achter elkaar Milco Abrahams (22)

,,Een echte reden kan ik niet aanwijzen", zegt de springer van TurnOss en van Flik-Flak. ,,De trainingen hier gingen allemaal goed. Mentaal voelde ik me goed en fit. De twee weken hiervoor heb ik elk weekend een wedstrijd gehad. Vorige week blesseerde ik mijn enkel. Ik denk dat mijn lichaam niet helemaal klaar was voor nog een grote wedstrijd zo snel achter elkaar.”

Subsidiekraan dicht

Tegen de verdrukking in probeert Abrahams zich omhoog te werken naar de internationale trampolinetop. Abrahams is geen doemdenker. Anders had hij al lang het bijltje erbij neer gegooid. Financieel heeft hij van sportkoepel NOC*NSF en gymnastiekbond KNGU niets te verwachten. Zij hebben de subsidiekraan voor het trampolinespringen jaren geleden dichtgedraaid wegens het uitblijven van resultaten. ,,Toen ik nog bij de jeugd sprong, tot en met mijn zeventiende, betaalde de bond nog wel de EK’s en WK’s voor de senioren. Net toen ik de overstap maakte, hield dat op. De generatie voor mij heeft het net niet goed genoeg gedaan. Ik hoop dat ik er voor kan zorgen dat de springers van de toekomst wel weer geld krijgen.”

Zonder inbreng van privésponsors en steun van zijn trampolinegekke ouders zou hij nooit zover geschopt hebben als waar hij nu staat. Waar dat is? Zijn beste prestatie op een WK was 33ste twee jaar geleden in Bakoe (‘Dat was niet mijn beste wedstrijd.’). De elfde plaats op de EK van 2022 doet volgens hem al meer recht aan zijn kwaliteiten. Sinds dat toernooi heeft hij weer sprongen gemaakt. Maar om binnen korte tijd de mondiale top 16 binnen te springen, lijkt nog heel erg hoog gegrepen. Dat is wel de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen. ,,Als ik de punten die anderen springen vergelijk met hoe ik nu bezig ben, zit er een kansje in, denk ik.”

Hoofdpijndossier

Na Portugal gaat de kwalificatieroute naar Parijs verder via wereldbekerwedstrijden in Amerika, Bulgarije, Azerbeidzjan en Duitsland en via het WK later dit jaar in Engeland. De kosten zijn nog wel een hoofdpijndossier. ,,Nee, financieel gaat het nog niet heel lekker. Ik ben druk bezig om meer sponsors te regelen voor komend seizoen. Daarnaast geef ik clinics voor andere clubs, privélessen en ik probeer met shows bij te verdienen.”

Milco Abrahams hoopt via een nieuwe televisiequiz meer aandacht te genereren voor zijn olympische missie.

Meer media-aandacht voor zijn sport is welkom. Zou na Dancing on Ice en Sterren Springen (van de duikplank) een tv-programma met trampolinespringende BN’ers uitkomst kunnen bieden? ,,Ik weet niet of dat hoge kijkcijfers zou opleveren. Ik heb eerder (met de Turbo Tramps uit Oss, red.) meegedaan met Holland Got Talent, maar ben niet verder gekomen. Ik heb me nu wel opgegeven voor een nieuw tv-quiz waarbij je ook fysieke uitdagingen moet doen. De opnames zijn in oktober. Als ik door de selectie kom, kan ik de aandacht op tv goed gebruiken.”

Voordat mijn olympische droom serieus werd, was ik ook al bezig met kleine stunts Milco Abrahams

Van televisie naar de wereld van stuntmannen is niet zo’n grote stap. ,,Mijn droombaan is stuntman in grote films en series, bijvoorbeeld Marvel-producties en Fast and Furious. Gezien mijn vaardigheden is dat iets dat super bij mij past.” Orlando Götschin, voormalig trampolinespringer en clubgenoot, is een voorbeeld voor Abrahams. ,,Hij doet stunts voor Jandino in de Bon Bini Holland-films. Via hem heb ik een ingang bij een bedrijf dat stuntmannen traint en uitleent. Voordat mijn olympische droom serieus werd, was ik ook al bezig met kleine stunts. Ik zal nog wel moeten leren vechten, dat komt er dan wel bij. Na het olympisch seizoen heb ik het rustiger, eens kijken of ik dan al wat kleine opdrachten kan doen.”