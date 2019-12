Militair elftal nipt onderuit tegen Engeland in Bergen op Zoom

Oomen nadert rentree na maandenlan­ge revalida­tie: ‘Koersen moeten uitwijzen waar ik sta’

10 december Voor wielrenner Sam Oomen staat 2020 in het teken van zijn terugkeer. De 24-jarige Tilburger moest in 2019 in de Ronde van Italië afstappen nadat hij bij een val een breuk in zijn heup had opgelopen. In juli ging hij onder het mes om een beknelde liesslagader te verhelpen. Voor 2020 wil de ronderenner nog geen concrete doelen uitspreken.