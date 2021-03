Miljoenen ogen zijn vanavond wereldwijd gericht op Lindsay van Zundert

Heroes Den Bosch bezorgt ZZ Leiden eerste seizoensne­der­laag in zinderende basketbal­thril­ler

5 maart ZZ Leiden kwam donderdag naar Den Bosch als de ongeslagen koploper in de Dutch Basketball League. Acht wedstrijden op rij had de ploeg gewonnen. Maar in een zinderende thriller maakte het dit seizoen zo met zichzelf worstelende Heroes Den Bosch daar een einde aan. De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin won na verlenging met 88-87.