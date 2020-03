Miljoenenstrop dreigt voor Indoor Brabant na afgelasting

Het is evident dat de organisatie van Indoor Brabant door het afgelasten van het evenement met een flinke financiële strop achterblijft. Die zou weleens in de miljoenen kunnen lopen. Hunze wilde donderdagmiddag geen cijfers noemen. ,,We werken inderdaad met een miljoenenbudget maar laat ik het er op houden dat we een substantieel verlies zullen lijden. We hebben vele grote sponsoren aan ons verbonden en we zullen met hen in gesprek gaan hoe we deze tegenslag kunnen opvangen. Ik heb de afgelopen dagen veel steunbetuigingen gekregen van zowel sponsoren als bezoekers. Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer een mooi feest van maken”, aldus Hunze.